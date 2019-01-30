Участник группы «Корни» Александр Бердников был готов признать чужого ребенка
На днях героем передачи «На самом деле», которая выходит на Первом канале, стал солист группы «Корни» Александр Бердников. Он вызвал на проверку на детекторе лжи свою бывшую девушку, которая недавно заявила, что имеет общего ребенка с музыкантом.
Популярность к Александру Бердникову пришла после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Именно там артист стал участником поп-группы «Корни». Тогда он и познакомился со своей будущей женой, и практически 10 лет они счастливо живут в браке и воспитывают четверых детей.
Как рассказал сам артист, около года назад бывшая возлюбленная Анастасия сообщила, что самостоятельно растит их 10-летнего сына Никиту. В обмен на молчание девушка потребовала у Бердникова 7 миллионов рублей. Тогда эту новость музыкант решил не сообщать жене, так как действительно имел близкие отношения с этой девушкой до своей свадьбы.
На передаче Бердников признался, что роман с Анастасией длился на протяжении двух месяцев. Для того, чтобы узнать правду, он вызвал девушку на проверку на полиграфе. Музыкант отметил, что готов признать ребенка и помогать финансово в том случае, если тест ДНК подтвердит его отцовство. Однако Анастасия отказывается проводить экспертизу в рамках передачи. Девушка заявила, что согласна провести тест на установление отцовства только в судебном порядке.
В студию программы также пришел бывший молодой человек девушки. Он поведал зрителям историю о том, как она однажды сообщила ему, что родила от него. Молодой человек решил самостоятельно провести ДНК-экспертизу, результаты которой показали, что он не является биологическим отцом ребенка. Однако из жалости к малышу парень дал девушке 200 тысяч рублей.
Популярность к Александру Бердникову пришла после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Именно там артист стал участником поп-группы «Корни». Тогда он и познакомился со своей будущей женой, и практически 10 лет они счастливо живут в браке и воспитывают четверых детей.
Как рассказал сам артист, около года назад бывшая возлюбленная Анастасия сообщила, что самостоятельно растит их 10-летнего сына Никиту. В обмен на молчание девушка потребовала у Бердникова 7 миллионов рублей. Тогда эту новость музыкант решил не сообщать жене, так как действительно имел близкие отношения с этой девушкой до своей свадьбы.
На передаче Бердников признался, что роман с Анастасией длился на протяжении двух месяцев. Для того, чтобы узнать правду, он вызвал девушку на проверку на полиграфе. Музыкант отметил, что готов признать ребенка и помогать финансово в том случае, если тест ДНК подтвердит его отцовство. Однако Анастасия отказывается проводить экспертизу в рамках передачи. Девушка заявила, что согласна провести тест на установление отцовства только в судебном порядке.
В студию программы также пришел бывший молодой человек девушки. Он поведал зрителям историю о том, как она однажды сообщила ему, что родила от него. Молодой человек решил самостоятельно провести ДНК-экспертизу, результаты которой показали, что он не является биологическим отцом ребенка. Однако из жалости к малышу парень дал девушке 200 тысяч рублей.