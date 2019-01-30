Участник группы «Корни» Александр Бердников был готов признать чужого ребенка

Популярность к Александру Бердникову пришла после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Именно там артист стал участником поп-группы «Корни». Тогда он и познакомился со своей будущей женой, и практически 10 лет они счастливо живут в браке и воспитывают четверых детей.Как рассказал сам артист, около года назад бывшая возлюбленная Анастасия сообщила, что самостоятельно растит их 10-летнего сына Никиту. В обмен на молчание девушка потребовала у Бердникова 7 миллионов рублей. Тогда эту новость музыкант решил не сообщать жене, так как действительно имел близкие отношения с этой девушкой до своей свадьбы.На передаче Бердников признался, что роман с Анастасией длился на протяжении двух месяцев. Для того, чтобы узнать правду, он вызвал девушку на проверку на полиграфе. Музыкант отметил, что готов признать ребенка и помогать финансово в том случае, если тест ДНК подтвердит его отцовство. Однако Анастасия отказывается проводить экспертизу в рамках передачи. Девушка заявила, что согласна провести тест на установление отцовства только в судебном порядке.В студию программы также пришел бывший молодой человек девушки. Он поведал зрителям историю о том, как она однажды сообщила ему, что родила от него. Молодой человек решил самостоятельно провести ДНК-экспертизу, результаты которой показали, что он не является биологическим отцом ребенка. Однако из жалости к малышу парень дал девушке 200 тысяч рублей.