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Актер Ярослав Бойко впервые рассказал о своей любовнице

В гости к Борису Корчевникову на программу «Судьба человека» пришел актер Ярослав Бойко, который впервые рассказал о своей любовнице. Артист развеял слухи о том, что у него роман с Марией Порошиной и признался, что имеет внебрачного сына.

Актер Ярослав Бойко впервые рассказал о своей любовнице


Ярослав Бойко же двадцать лет женат на танцовщице Рамуне Ходоркайте из Литвы. В браке у пары появились сын и дочь. По словам актера, за супружескую жизнь у них случалось многое. Жена всегда поддерживала супруга и спокойно относилась к специфике его творческой профессии. В прессе после того, как на экраны вышел сериал «Всегда говори «всегда», артисту начали приписывать роман с исполнительницей главной роли – Марией Порошиной. Но на фоне этой информации «всплыла» настоящая правда. Актриса Евгения Добровольская заявила о том, что у нее был скоротечный роман с Ярославом Бойко. Но в результате любовной связи она родила сына, которого назвала Яном.

Рамуне Ходоркайте на тот момент же была супругой актера. Но женщина восприняла новость о любовнице спокойно. Актер признался, что он не обсуждал с женой этот момент, и они сделали вид, что ничего не произошло. По словам артиста, супруга, несмотря на его длительные отъезды на съемки, никогда не показывала, что ревнует. 48-летний Ярослав Бойко отметил, что иногда разлука помогает преодолеть кризис в семейных отношениях.

По поводу романа с Марией Порошиной актер ответил, что у них ничего не было. Но продюсеры рады тому, что поклонники приписывают артистам любовную связь. Благодаря этому спектакли с их участием собирают полные залы.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:24

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