Новые факты о странной гибели группы Дятлова: тела кто-то переворачивал
Недавно всплыли новые факты о странной гибели тургруппы Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала. Юрий Кунцевич, как глава фонда памяти группы Игоря Дятлова, рассказал о документе, в котором говорится о том, что надзорным органам было известно о гибели людей за месяц до обнаружения туристов. Тела кто-то переворачивал, сообщил эксперт.
По словам Юрия Кунцевича, он намерен представить новые документы с неизвестными фактами о смерти лыжников 2 февраля на конференции, которая должна пройти в Екатеринбурге. Глава фонда сообщил: в документе есть сведения, подтверждающие, что прокуратора была осведомлена о гибели группы Дятлова ещё до поисковых мероприятий.
Предположительно, речь идет об инсценировке, ведь имеется информация о действиях, производимых представителями правоохранительных органов на перевале. Документ даст ответ на вопрос почему дело по факту смерти советских туристов было возбуждено 6 февраля, а на поиски пропавшей группы, состоящей из 9 человек, отправили людей только 20 февраля.
Гибель руководителя туристической группы Игоря Алексеевича Дятлова и его команды, состоящей из 8 туристов-лыжников клуба Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск) остается загадкой долгие годы. Существует более 100 версий касающихся таинственной смерти молодых людей. Многие связывали это страшное событие с несчастными случаями, испытаниями новейшего оружия и даже паранормальными явлениями.
По словам Юрия Кунцевича, он намерен представить новые документы с неизвестными фактами о смерти лыжников 2 февраля на конференции, которая должна пройти в Екатеринбурге. Глава фонда сообщил: в документе есть сведения, подтверждающие, что прокуратора была осведомлена о гибели группы Дятлова ещё до поисковых мероприятий.
Предположительно, речь идет об инсценировке, ведь имеется информация о действиях, производимых представителями правоохранительных органов на перевале. Документ даст ответ на вопрос почему дело по факту смерти советских туристов было возбуждено 6 февраля, а на поиски пропавшей группы, состоящей из 9 человек, отправили людей только 20 февраля.
Гибель руководителя туристической группы Игоря Алексеевича Дятлова и его команды, состоящей из 8 туристов-лыжников клуба Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск) остается загадкой долгие годы. Существует более 100 версий касающихся таинственной смерти молодых людей. Многие связывали это страшное событие с несчастными случаями, испытаниями новейшего оружия и даже паранормальными явлениями.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:08