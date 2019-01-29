Новые факты о странной гибели группы Дятлова: тела кто-то переворачивал





По словам Юрия Кунцевича, он намерен представить новые документы с неизвестными фактами о смерти лыжников 2 февраля на конференции, которая должна пройти в Екатеринбурге. Глава фонда сообщил: в документе есть сведения, подтверждающие, что прокуратора была осведомлена о гибели группы Дятлова ещё до поисковых мероприятий.Предположительно, речь идет об инсценировке, ведь имеется информация о действиях, производимых представителями правоохранительных органов на перевале. Документ даст ответ на вопрос почему дело по факту смерти советских туристов было возбуждено 6 февраля, а на поиски пропавшей группы, состоящей из 9 человек, отправили людей только 20 февраля.Гибель руководителя туристической группы Игоря Алексеевича Дятлова и его команды, состоящей из 8 туристов-лыжников клуба Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск) остается загадкой долгие годы. Существует более 100 версий касающихся таинственной смерти молодых людей. Многие связывали это страшное событие с несчастными случаями, испытаниями новейшего оружия и даже паранормальными явлениями.