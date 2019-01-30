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В России начали продавать полноэкранные смартфоны Vivo Y91i и Vivo Y93

Vivo на территории России начинает продавать полноэкранные современные смартфоны Y91i, а также Y93. Устройства внешне являются внешне схожими. Они оснащаются дисплеем Halo FullView, который имеет тонкие рамки, а также небольшой каплевидный вырез для фронтальной камеры.

В России начали продавать полноэкранные смартфоны Vivo Y91i и Vivo Y93

Новинки наделили двойными камерами с интеллектуальными современными функциями, удобными сканерами отпечатков пальцев, размещающимися с обратной стороны устройства, поддержкой распознаваний человеческих лиц. Модели оснащаются дисплеем Halo FullView на 6,22 дюймов, который занял около 88,6 процента всей фронтальной поверхности. Такой показатель достигли, потому что в устройстве установлены тонкие рамки, небольшой вырез каплевидной формы для установки фронтальной камеры. Модель поддерживает управление жестами. Модификации наделили двойной основной на 13/2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Vivo Y93 осуществляет работу на основе восьмиядерного процессора. ОЗУ составляет 4 Гб, ПЗУ - 32 Гб. Есть поддержка microSD на 256 Гб. АКБ модели имеет ёмкость на 4 030 мАч. Vivo Y91i работает на основе эффективного восьмиядерного процессора. ПЗУ составляет 32 Гб. Версия поддерживает microSD на 256 Гб. Версия Y93 стоит 15 990 руб. Модификация Y91i расценивается в 11 990 руб.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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