АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Звезды «Дома-2» Сергей Сичкар и Венцеслав Венгржановский снова работают вместе

Сергей Сичкар и Венцеслав Венгржановский участвовали в реалити-шоу «Дом-2» в одно время, однако на съемочной площадке почти не виделись.

Все дело в том, что Сергей пользовался огромной популярностью у девушек и все время был занят построением отношений, а Венц имел образ главного фрика, которого любили за неординарность, нестандартное мышление и повадки.

Звезды «Дома-2» Сергей Сичкар и Венцеслав Венгржановский снова работают вместе

И если на проекте молодые люди вели абсолютно разный образ жизни, то за периметром они стали очень похожими. Оба парня далеки от публичности, не пользуются спросом у пользователей в соцсетях и ничего не рассказывают о личной жизни.

Впрочем, недавно стало известно о том, что Сичкар женился, а вот как дела обстоят на любовном фронте у Венгржановского никому не известно.

Публика уверена, что эти двое старичков «старичков» телестройки даже не вспоминают друг о друге, однако на днях выяснилось, что им довелось вместе провести мероприятие. Случилось это в белорусском городе Сморгонь, где живет Сергей. Караоке-клуб, в котором он подрабатывает ведущим, пригласил в качестве главного гостя Венцеслава.

По словам очевидцев, главным развлечением вечеринки были не шутки Венца, а селфи с ним, так как всем хотелось фото со звездой «Дома-2».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая Hyundai Elantra в феврале
Станислав Садальский раскрыл
Россиянин пожаловался полиции на
Актер Ярослав Бойко впервые рассказал о
Новые факты о странной гибели группы
В Колумбии нашли останки странного
Звезды «Дома-2» Сергей Сичкар и
Выделенные на концерт Аллы Пугачевой
Анфиса Чехова удалила старую татуировку
Лиза Галкина назвала хачапури своей
Беременная Виктория Лопырева продолжает
В Москве откроют первый флагманский
Соединённым Штатам напомнили о ядерной
Дочь Дмитрия Маликова поздравила с днем
Яна Троянова будет ведущей телешоу
Людмила Поргина нуждается в богатом
Олеся Судзиловская показала фото с Ани
Компания Apple рассекретила
Changan CS35 в России подешевел почти
Олег Майами влюбился в Ольгу Бузову
Американские артиллеристы осваивают
Хэтчбек Nissan Micra получил вариатор и
Ольга Бузова рассказала о сложностях в
5-летний сын Дмитрия Диброва стал
Смартфон Blackview Max 1 получил
Александр Кокорин в СИЗО займется
В Сети появились фотографии мамы Майи
В Урдоме состоялась встреча местных
Массовый сбой отмечен в работе Gmail по
Ким Кардашьян показала шикарные бедра
Просмотреть все новости