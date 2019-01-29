Звезды «Дома-2» Сергей Сичкар и Венцеслав Венгржановский снова работают вместе





Все дело в том, что Сергей пользовался огромной популярностью у девушек и все время был занят построением отношений, а Венц имел образ главного фрика, которого любили за неординарность, нестандартное мышление и повадки.И если на проекте молодые люди вели абсолютно разный образ жизни, то за периметром они стали очень похожими. Оба парня далеки от публичности, не пользуются спросом у пользователей в соцсетях и ничего не рассказывают о личной жизни.Впрочем, недавно стало известно о том, что Сичкар женился, а вот как дела обстоят на любовном фронте у Венгржановского никому не известно.Публика уверена, что эти двое старичков «старичков» телестройки даже не вспоминают друг о друге, однако на днях выяснилось, что им довелось вместе провести мероприятие. Случилось это в белорусском городе Сморгонь, где живет Сергей. Караоке-клуб, в котором он подрабатывает ведущим, пригласил в качестве главного гостя Венцеслава.По словам очевидцев, главным развлечением вечеринки были не шутки Венца, а селфи с ним, так как всем хотелось фото со звездой «Дома-2».