Ученые опубликовали самый большой в истории цифровой обзор неба





База данных была собрана благодаря установленному на Гавайях 1,8-метровому телескопу Pan-STARRS 1, имеющему приёмник с разрешением почти в 1,5 миллиарда точек и работающему в инфракрасном и цифровом диапазоне. Исследование стартовало ещё в 2010 году и завершилось через 4 года. За этот период времени телескоп 12 раз просканировал видимую часть неба специальными фильтрами. При повторном изучении внимание уделялось поиску переменных или движущихся объектов вроде комет. В итоге, каталог состоит из 3 миллиардов тел – галактик, звезд и других источников излучений.Ученые также заявили о многих открытиях вроде нахождения новых звёздных потоков и «бродячих планетах», специалисты изменили представление о квазарах и комете Оумуамуа. Специалист Кен Чэмберс заявил, что любой желающий сможет изучить обнародованную информацию и обнаружить пропущенные интересные для астрономии объекты.