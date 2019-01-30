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Ученые опубликовали самый большой в истории цифровой обзор неба

Исследователи опубликовали в открытом доступе самый масштабный обзор неба Pan-STARRS. Общее количество информации превысило 1,6 петабайт, а это в десятки раз превышает объем Википедии или равно 2 миллиардам селфи.
Ученые опубликовали самый большой в истории цифровой обзор неба

База данных была собрана благодаря установленному на Гавайях 1,8-метровому телескопу Pan-STARRS 1, имеющему приёмник с разрешением почти в 1,5 миллиарда точек и работающему в инфракрасном и цифровом диапазоне. Исследование стартовало ещё в 2010 году и завершилось через 4 года. За этот период времени телескоп 12 раз просканировал видимую часть неба специальными фильтрами. При повторном изучении внимание уделялось поиску переменных или движущихся объектов вроде комет. В итоге, каталог состоит из 3 миллиардов тел – галактик, звезд и других источников излучений.

Ученые также заявили о многих открытиях вроде нахождения новых звёздных потоков и «бродячих планетах», специалисты изменили представление о квазарах и комете Оумуамуа. Специалист Кен Чэмберс заявил, что любой желающий сможет изучить обнародованную информацию и обнаружить пропущенные интересные для астрономии объекты.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

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