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Выделенные на концерт Аллы Пугачевой десятки миллионов сочли откатом

На днях появилась информация о переводе в 40 миллионов рублей на выступление Аллы Пугачевой, которое состоится в Кремлевском дворце в апреле этого года. Известно, что денежные средства поступили со счетов государственной корпорации «Ростех».

Выделенные на концерт Аллы Пугачевой десятки миллионов сочли откатом

Как заявил Кирилл Кабанов, глава Национального комитета по борьбе с коррупцией, такая сумма может быть выделена в качестве отката. Он считает, что несколько десятков миллионов могли заплатить Алле Пугачевой за исполнение ее репертуара на корпоративе. Кирилл Кабанов отметил, что целесообразность использования этих денег еще остается под вопросом.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что проверку относительно законности действий корпорации «Ростех» должна проводить Генеральная прокуратура. Трудности расследования также возникают из-за деятельности певицы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:32

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