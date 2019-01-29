Выделенные на концерт Аллы Пугачевой десятки миллионов сочли откатом





Как заявил Кирилл Кабанов, глава Национального комитета по борьбе с коррупцией, такая сумма может быть выделена в качестве отката. Он считает, что несколько десятков миллионов могли заплатить Алле Пугачевой за исполнение ее репертуара на корпоративе. Кирилл Кабанов отметил, что целесообразность использования этих денег еще остается под вопросом.Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что проверку относительно законности действий корпорации «Ростех» должна проводить Генеральная прокуратура. Трудности расследования также возникают из-за деятельности певицы.