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Анфиса Чехова удалила старую татуировку

Анфиса Чехова на днях решила обратиться в столичную клинику, чтобы удалить старое тату. Ведущая отметила, что ранее нательный рисунок был практически «сведен».

Анфиса Чехова удалила старую татуировку


Весь процесс Чехова записала на видео, которое она обнародовала в Stories в соцсети Instagram для того, чтобы ее поклонники, увидев мучения кумира, задумались, стоит ли таким образом «украшать» свое тело. По признанию специалистов, процедура по удалению тату крайне болезненная, даже локальное обезболивание не всегда может помочь.

Анфиса Чехова удалила старую татуировку


Ведущая призвала подписчиков: перед тем, как сделать нательный рисунок, стоит десять раз подумать. Она подчеркнула, что удалять тату дольше и больнее, чем его делать. Однако через некоторое время данный ролик телезвезда удалила.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26

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