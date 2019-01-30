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В Подмосковье в апреле с конвейера сойдет первый "российский" Mercedes

В Подмосковье в апреле с конвейера автозавода сойдет первая модель Mercedes, собранная в РФ. В настоящее время заканчивается строительство производственной площадки.

В Подмосковье в апреле с конвейера сойдет первый "российский" Mercedes

Уже ведётся подготовка специалистов, работающих на автозаводе. Конкурс составляет 7 человек на место. Раньше передавалось, что в рамках предприятия будут осуществлять работу 1000 человек. В перспективе планируется расширение штата до полутора тысяч человек.

Стоит отметить, что в стенах нового завода будет осуществляться сборка транспортных средств марки Mercedes класса Е, а также версии ML и GL. Предприятие будет выпускать 25 000 автомобилей в год. При этом общая стоимость данного проекта достигает пятнадцать миллиардов рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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