В Подмосковье в апреле с конвейера сойдет первый "российский" Mercedes





Уже ведётся подготовка специалистов, работающих на автозаводе. Конкурс составляет 7 человек на место. Раньше передавалось, что в рамках предприятия будут осуществлять работу 1000 человек. В перспективе планируется расширение штата до полутора тысяч человек.Стоит отметить, что в стенах нового завода будет осуществляться сборка транспортных средств марки Mercedes класса Е, а также версии ML и GL. Предприятие будет выпускать 25 000 автомобилей в год. При этом общая стоимость данного проекта достигает пятнадцать миллиардов рублей.