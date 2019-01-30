АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Астрономы обнаружили «галактику-призрак», образованную из антивещества

Научные сотрудники Остинского университета смогли обнаружить «галактику-призрак», образованную из антивещества. Уникальное открытие говорит о существовании во Вселенной такого загадочного для мира науки явления, как антиматерия, уверены астрономы.
Астрономы обнаружили «галактику-призрак», образованную из антивещества

Специалисты не могут «увидеть» антивещество, однако о его существовании свидетельствует необычная гравитация. Согласно мнению астрономов, «галактики-призраки» не содержат в себе вещества, слабо заполнены звездами и расположены очень далеко от Голубой планеты. Такими загадочными галактиками оказались NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4.

Первая – была открыта учеными в 2014 году, она имеет размеры Млечного Пути, однако в её составе имеется лишь 1% указанной галактики. Что касается недавно найденной NGC 1052-DF4, то известно: она образована одним антивеществом и, предположительно, отличается от других галактик особенными гравитационными свойствами и условиями формирования космических объектов.
Астрономы обнаружили «галактику-призрак», образованную из антивещества

Один из авторов исследования, Майкл Бойлан-Колчин рассказал, что такое таинственное явление, как NGC 1052-DF4 позволит вывести теорию о «вселенском балансе». Последний сможет дать ответы на вопрос о существовании альтернативной вселенной, состоящей из антиматерии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Подмосковье в апреле с конвейера
Астрономы обнаружили
Продажи нового Fiat Doblo Combi с
Прочнее Redmi Note 7: компания Ulefone
Поклонники «Игры престолов» выбрали
Honor в апреле официально представит
Подведены итоги 500-летнего научного
Эксперты определили желаемую
«Энергомаш» успешно испытал двигатель
Изысканный образ: Певица Зара появилась
Американка забыла 40 лет своей жизни
Лолита Милявская вышла в прямой эфир
Новая Hyundai Elantra в феврале
Станислав Садальский раскрыл
Россиянин пожаловался полиции на
Актер Ярослав Бойко впервые рассказал о
Новые факты о странной гибели группы
В Колумбии нашли останки странного
Звезды «Дома-2» Сергей Сичкар и
Выделенные на концерт Аллы Пугачевой
Анфиса Чехова удалила старую татуировку
Лиза Галкина назвала хачапури своей
Беременная Виктория Лопырева продолжает
В Москве откроют первый флагманский
Соединённым Штатам напомнили о ядерной
Дочь Дмитрия Маликова поздравила с днем
Яна Троянова будет ведущей телешоу
Людмила Поргина нуждается в богатом
Олеся Судзиловская показала фото с Ани
Компания Apple рассекретила
Просмотреть все новости