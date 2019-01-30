Астрономы обнаружили «галактику-призрак», образованную из антивещества





Специалисты не могут «увидеть» антивещество, однако о его существовании свидетельствует необычная гравитация. Согласно мнению астрономов, «галактики-призраки» не содержат в себе вещества, слабо заполнены звездами и расположены очень далеко от Голубой планеты. Такими загадочными галактиками оказались NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4.Первая – была открыта учеными в 2014 году, она имеет размеры Млечного Пути, однако в её составе имеется лишь 1% указанной галактики. Что касается недавно найденной NGC 1052-DF4, то известно: она образована одним антивеществом и, предположительно, отличается от других галактик особенными гравитационными свойствами и условиями формирования космических объектов.Один из авторов исследования, Майкл Бойлан-Колчин рассказал, что такое таинственное явление, как NGC 1052-DF4 позволит вывести теорию о «вселенском балансе». Последний сможет дать ответы на вопрос о существовании альтернативной вселенной, состоящей из антиматерии.