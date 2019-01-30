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Продажи нового Fiat Doblo Combi с турбомотором стартовали в России

Усовершенствованный автомобиль Fiat Doblo Combi с 1,4-литровым мотором на 120 лошадиных сил доступен для покупки в России. Цена фургона на авторынке составляет 1 миллион 289 тысяч рублей.

Продажи нового Fiat Doblo Combi с турбомотором стартовали в России

Производители отмечают, что автомобиль оснащен системой дозированного впрыска бензина, а вращательный момент двигателя составляет 206 Нм, который достижим при 2000 оборотов в минуту.

Двигатель с передним приводом укомплектован механической коробкой передач из 6 ступеней. Расходует автомобиль столько же, сколько его предыдущая версия – 7,2 л на 100 км.

В усовершенствованном Doblo Combi также имеется независимая подвеска McPherson спереди и многорычажная система в задней части автомобиля.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:00

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