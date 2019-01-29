Лиза Галкина назвала хачапури своей любимой едой
Дочь знаменитого шоумена и телеведущего Максима Галкина и знаменитой певицы Аллы Пугачевой, 5-летняя Лиза, сообщила, что хачапури это ее любимая еда. Короткий видеоролик с признанием появился на ее личном аккаунте в социальной сети Instagram.
Видеоролик снят во время того, как Лизе Галкиной два мастера-парикмахера делают прическу. Голос за кадром просит ее крикнуть слово «хачапури», после произношения ребенок отметил, что данная выпечка входит в список ее любимой еды. Такое гастрономическое предпочтение немного удивило парикмахеров.
В комментариях под постом многие поклонники семьи Галкина и Пугачевой раскритиковали участие девочки в конкурсе. Им не понравилось, что в таком возрасте Лизе уже делают прически, как для взрослых девушек, мол, воруют детство. Однако нашлись и те, кто встал на защиту и отметил, что это наоборот может развить в ребенке вкус к прекрасному. Что может помочь ей стать модельером и дарить публике красоту.
Ранее Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах.
Видеоролик снят во время того, как Лизе Галкиной два мастера-парикмахера делают прическу. Голос за кадром просит ее крикнуть слово «хачапури», после произношения ребенок отметил, что данная выпечка входит в список ее любимой еды. Такое гастрономическое предпочтение немного удивило парикмахеров.
В комментариях под постом многие поклонники семьи Галкина и Пугачевой раскритиковали участие девочки в конкурсе. Им не понравилось, что в таком возрасте Лизе уже делают прически, как для взрослых девушек, мол, воруют детство. Однако нашлись и те, кто встал на защиту и отметил, что это наоборот может развить в ребенке вкус к прекрасному. Что может помочь ей стать модельером и дарить публике красоту.
Ранее Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах.