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Лиза Галкина назвала хачапури своей любимой едой

Дочь знаменитого шоумена и телеведущего Максима Галкина и знаменитой певицы Аллы Пугачевой, 5-летняя Лиза, сообщила, что хачапури это ее любимая еда. Короткий видеоролик с признанием появился на ее личном аккаунте в социальной сети Instagram.
Лиза Галкина назвала хачапури своей любимой едой

Видеоролик снят во время того, как Лизе Галкиной два мастера-парикмахера делают прическу. Голос за кадром просит ее крикнуть слово «хачапури», после произношения ребенок отметил, что данная выпечка входит в список ее любимой еды. Такое гастрономическое предпочтение немного удивило парикмахеров.

В комментариях под постом многие поклонники семьи Галкина и Пугачевой раскритиковали участие девочки в конкурсе. Им не понравилось, что в таком возрасте Лизе уже делают прически, как для взрослых девушек, мол, воруют детство. Однако нашлись и те, кто встал на защиту и отметил, что это наоборот может развить в ребенке вкус к прекрасному. Что может помочь ей стать модельером и дарить публике красоту.

Ранее Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:16

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