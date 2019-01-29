Беременная Виктория Лопырева продолжает «зажигать» в обуви на высоких каблуках
Виктория Лопырева в своем Instagram-аккаунте обнародовала фото из ресторана, где она запечатлена вместе с фуд-инфлуенсером Джонатаном Чебаном и ведущей Натальей Буткевич. Модель продемонстрировала на фото, как она зажигает», будучи «беременной, в обуви на высоких каблуках.
Виктория Лопырева только несколько раз была замечена в кроссовках, так как, скорей всего, отказаться от «шпилек» не может. Для модели это привычный образ, именно поэтому менять его на просторную одежду и спортивную обувь знаменитость пока не хочет. Публикация в течение девяти часов собрала свыше 37 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев.
Поклонники отметили красивые и стройные ноги знаменитости, заявляя, что они ею восхищаются. Некоторые фанаты спросили у Виктории, удобно ли на таком сроке беременности ходить на каблуках. Ранее подписчики отчитывали Лопыреву за бокал с вином, теперь, скорей всего, настала очередь критиковать за «шпильки».
Виктория Лопырева только несколько раз была замечена в кроссовках, так как, скорей всего, отказаться от «шпилек» не может. Для модели это привычный образ, именно поэтому менять его на просторную одежду и спортивную обувь знаменитость пока не хочет. Публикация в течение девяти часов собрала свыше 37 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев.
Поклонники отметили красивые и стройные ноги знаменитости, заявляя, что они ею восхищаются. Некоторые фанаты спросили у Виктории, удобно ли на таком сроке беременности ходить на каблуках. Ранее подписчики отчитывали Лопыреву за бокал с вином, теперь, скорей всего, настала очередь критиковать за «шпильки».