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Беременная Виктория Лопырева продолжает «зажигать» в обуви на высоких каблуках

Виктория Лопырева в своем Instagram-аккаунте обнародовала фото из ресторана, где она запечатлена вместе с фуд-инфлуенсером Джонатаном Чебаном и ведущей Натальей Буткевич. Модель продемонстрировала на фото, как она зажигает», будучи «беременной, в обуви на высоких каблуках.

Беременная Виктория Лопырева продолжает «зажигать» в обуви на высоких каблуках


Виктория Лопырева только несколько раз была замечена в кроссовках, так как, скорей всего, отказаться от «шпилек» не может. Для модели это привычный образ, именно поэтому менять его на просторную одежду и спортивную обувь знаменитость пока не хочет. Публикация в течение девяти часов собрала свыше 37 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев.

Поклонники отметили красивые и стройные ноги знаменитости, заявляя, что они ею восхищаются. Некоторые фанаты спросили у Виктории, удобно ли на таком сроке беременности ходить на каблуках. Ранее подписчики отчитывали Лопыреву за бокал с вином, теперь, скорей всего, настала очередь критиковать за «шпильки».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07

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