Прочнее Redmi Note 7: компания Ulefone показала свой защищенный Armor 6
Производитель Ulefone не так давно выпустил смартфон Armor 6, который славится своей прочностью. Сотрудники компании решили снять такой же рекламный ролик, как это сделала китайская компания Xiaomi, рекламируя свою новинку Redmi Note 7, акцентируя внимание на его прочности.
На кадрах видно, как авторы эксперимента от Ulefone подвергают Armor 6 различным испытаниям, подтверждая тем самым его защищенность от внешних воздействий. Аппарат обливают кипятком, кидают на пол и совершают ряд других действий, направленный на его потенциальное разрушение. Однако о последствиях история умалчивает.
Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 6 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, а за работу отвечает однокристальная система SoC Helio 60. На сегодняшний день уже известно, что новинка стоит 460 американских долларов. Также производитель решил провести акцию, и до 4 февраля гаджет можно будет приобрести на 100 долларов дешевле и получить в подарок беспроводное зарядное устройство и защитную пленку.
На кадрах видно, как авторы эксперимента от Ulefone подвергают Armor 6 различным испытаниям, подтверждая тем самым его защищенность от внешних воздействий. Аппарат обливают кипятком, кидают на пол и совершают ряд других действий, направленный на его потенциальное разрушение. Однако о последствиях история умалчивает.
Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 6 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, а за работу отвечает однокристальная система SoC Helio 60. На сегодняшний день уже известно, что новинка стоит 460 американских долларов. Также производитель решил провести акцию, и до 4 февраля гаджет можно будет приобрести на 100 долларов дешевле и получить в подарок беспроводное зарядное устройство и защитную пленку.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00