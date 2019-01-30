Прочнее Redmi Note 7: компания Ulefone показала свой защищенный Armor 6





На кадрах видно, как авторы эксперимента от Ulefone подвергают Armor 6 различным испытаниям, подтверждая тем самым его защищенность от внешних воздействий. Аппарат обливают кипятком, кидают на пол и совершают ряд других действий, направленный на его потенциальное разрушение. Однако о последствиях история умалчивает.Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 6 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, а за работу отвечает однокристальная система SoC Helio 60. На сегодняшний день уже известно, что новинка стоит 460 американских долларов. Также производитель решил провести акцию, и до 4 февраля гаджет можно будет приобрести на 100 долларов дешевле и получить в подарок беспроводное зарядное устройство и защитную пленку.