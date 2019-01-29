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Соединённым Штатам напомнили о ядерной мощи России

Соединённым Штатам напомнили касательно ядерной мощи современной России. Франц Клинцевич, являющийся российским сенатором, уверен, что РФ хватит вооружения для противостояния Соединённым Штатам, уничтожения важных объектов, деморализации населения и власти.

Соединённым Штатам напомнили о ядерной мощи России


Между тем, Россия не собирается первой атаковать. Российское правительство предлагает решать вопросы путём проведения переговоров. По словам Клинцевича, РФ ничего сейчас не угрожает, принимая в учёт военный имеющийся арсенал, армию, а также средства. Он отмечает, что защиту, а также безопасность российскому государству обеспечивает имеющаяся ядерная триада России. Её арсенал включает ракеты типа «Сармат» пятой генерации. Данных ракет, по мнению специалиста должно хватить, чтобы уничтожить Соединённые Штаты вследствие возможных вооружённых столкновений. Клинцевич отмечает, что Пентгон сам понимает, что находится не в очень выгодном положении. По словам эксперта ракеты «Сармат» практически нереально перехватить либо что-нибудь противопоставить им. При этом любого рода ядерный конфликт для США обернётся катастрофой.

По мнению сенатора, в Вашингтоне отлично понимают всю бедственность сложившегося положения, вследствие чего ограничиваются на сегодняшний день пока пропагандой. Франц Клинцевич заметил, что РФ ни в коем случае не планирует начинать первой войну. Соединённым Штатам нужно прекратить провокации и начать переговоры с Москвой.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:50

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