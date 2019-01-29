Дочь Дмитрия Маликова поздравила с днем рождения двоюродного брата
Стефания Маликова поздравила с днем рождения Дмитрия Маликова-младшего – сына своей родной тети, опубликовав фотографию на своей страничке в социальной сети. Девушка оставила лаконичную подпись к фотографии.
26 января свой небольшой юбилей отметил племянник певца Дмитрия Маликова. С двадцатилетием поздравили близкие и родные парня. Стефания Маликова посвятила событию пост в Instagram. Под совместной фотографией девушка поздравила брата и отметила, что он для нее – опора и надежда.
Напомним, что и сам Дмитрий Маликов сегодня отмечает 49-летие.
26 января свой небольшой юбилей отметил племянник певца Дмитрия Маликова. С двадцатилетием поздравили близкие и родные парня. Стефания Маликова посвятила событию пост в Instagram. Под совместной фотографией девушка поздравила брата и отметила, что он для нее – опора и надежда.
Напомним, что и сам Дмитрий Маликов сегодня отмечает 49-летие.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:49