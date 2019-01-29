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Дочь Дмитрия Маликова поздравила с днем рождения двоюродного брата

Стефания Маликова поздравила с днем рождения Дмитрия Маликова-младшего – сына своей родной тети, опубликовав фотографию на своей страничке в социальной сети. Девушка оставила лаконичную подпись к фотографии.

Дочь Дмитрия Маликова поздравила с днем рождения двоюродного брата

26 января свой небольшой юбилей отметил племянник певца Дмитрия Маликова. С двадцатилетием поздравили близкие и родные парня. Стефания Маликова посвятила событию пост в Instagram. Под совместной фотографией девушка поздравила брата и отметила, что он для нее – опора и надежда.

Напомним, что и сам Дмитрий Маликов сегодня отмечает 49-летие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:49

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