Поклонники «Игры престолов» выбрали супруга для Сансы Старк





Одна из главных героинь «Игры престолов» на протяжении всего сериала неоднократно становилась жертвой своих мужей. Это было как психологическое, так и физическое насилие. Первый ее супруг Джоффри Баратеон убил ее отца. После побега ее из Королевской Гавани, Мизинец принимает решение выдать ее замуж за Рамси Болтона. Он стал участником самой жестокой сцены сериала, когда совершил насилие над дочерью Старка.Исходя из того, что Сансе Старк не везло с супругами, она не захочет более заключать с кем-либо брачный союз. Но в случае, если она решит снова выйти замуж, то ее спутником может стать внебрачный сын Робера Баратеона. По мнению многочисленных поклонников «Игры престолов» этот союз сможет позитивно повлиять на ее власть и наконец-то объединить дома Баратеонов и Старков.