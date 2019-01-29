Honor в апреле официально представит свой первый "умный" телевизор





Стало известно, что покупатели смогут приобрести "умные" телевизоры от Honor только на онлайн-площадках бренда. Предполагается, что главным конкурентным преимуществом новинки станет цена. Компания Huawei, которая владеет Honor, планирует представить первый телевизор в текущем году, вероятнее всего, в его второй половине. Согласно мнению экспертов, бренд предложит модели, диагональ экрана которых будет не менее 65 дюймов. Этот факт означает, что "умные" телевизоры будут достаточно дорогостоящими. Вероятнее всего, бюджетных вариантов в линейке Huawei не предвидится.Сведений о том, какая будет установлена ОС, пока нет. Возможно, это будет адаптированная версия EMUI. Разработчики Huawei уже работают над новым направлением компании. Сообщается, что руководство уже наняло команду, состоящую примерно из 300 специалистов.