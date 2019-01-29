Людмила Поргина нуждается в богатом спонсоре, чтобы почтить память Николая Караченцова





Николай Караченцов покинул этот мир три месяца назад. Супруга прославленного актера очень хочет провести первый конкурс авторской песни, посвященный артисту 27 октября 2019 года. По словам друга семьи, в этот день Николаю Караченцову исполнилось бы 75 лет. Людмила Поргина верит, что у нее получится найти финансовую поддержку и провести мероприятие, где будут исполнены композиции звезды фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Вдова артиста рассказала: в репертуаре актера имеется около 300 песен. Такая инициатива очень понравилась многим представителям российского шоу-биза, в том числе актрисе Нонне Гришаевой и композитору Елене Суржиковой.Людмила Поргина также занята выбором скульптора для создания памятника знаменитости. Произведение должно воплотить сцену из популярной постановки «Юнона и Авось». Вдова Николая Петровича выбрала место, где будет находится изваяние, которое увековечит память любимого мужа. Памятник установят на Троекуровском кладбище через год после смерти известного актера.