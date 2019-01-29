Американские артиллеристы осваивают советскую гаубицу Д-30





Как пишет Popular Mechanics, американские артиллеристы SFAB, оказывающие помощь силам безопасности, превратили гаубицу Д-30 в учебное пособие. Орудие на сегодняшний день находится в распоряжении третьей бригады военной организации, что базируется в техасском Форд-Худе. Там солдаты изучают устройство гаубицы и осваивают стрельбу из неё, чтобы применить полученные знания в будущих командировках.Д-30 считаются эффективными и дешёвыми и имеются на вооружении 65 стран, в которые входят союзники Америки. По словам Джулиана Уркидеса, подполковника США, американцы планируют стать экспертами Д-30 для будущих миссий в Афганистане.Напомним, что выпустили гаубицу в 1960 году благодаря её конструктору Фёдору Петрову. Буксировать 122-мм орудие можно стволом вперёд. Лафет, образующий 120-градусный угол, устойчив во время кругового обстрела. Дальность Д-30 составляет 15,3 км, количество выстрелов за минуту - 8.