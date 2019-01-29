АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Американские артиллеристы осваивают советскую гаубицу Д-30

Американские и прочие иностранные артиллеристы осваивают советскую гаубицу Д-30. Проверенное временем орудие подходит для использования в Афганистане и других горячих точках.
Американские артиллеристы осваивают советскую гаубицу Д-30

Как пишет Popular Mechanics, американские артиллеристы SFAB, оказывающие помощь силам безопасности, превратили гаубицу Д-30 в учебное пособие. Орудие на сегодняшний день находится в распоряжении третьей бригады военной организации, что базируется в техасском Форд-Худе. Там солдаты изучают устройство гаубицы и осваивают стрельбу из неё, чтобы применить полученные знания в будущих командировках.

Д-30 считаются эффективными и дешёвыми и имеются на вооружении 65 стран, в которые входят союзники Америки. По словам Джулиана Уркидеса, подполковника США, американцы планируют стать экспертами Д-30 для будущих миссий в Афганистане.

Напомним, что выпустили гаубицу в 1960 году благодаря её конструктору Фёдору Петрову. Буксировать 122-мм орудие можно стволом вперёд. Лафет, образующий 120-градусный угол, устойчив во время кругового обстрела. Дальность Д-30 составляет 15,3 км, количество выстрелов за минуту - 8.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лиза Галкина назвала хачапури своей
Беременная Виктория Лопырева продолжает
В Москве откроют первый флагманский
Соединённым Штатам напомнили о ядерной
Дочь Дмитрия Маликова поздравила с днем
Яна Троянова будет ведущей телешоу
Людмила Поргина нуждается в богатом
Олеся Судзиловская показала фото с Ани
Компания Apple рассекретила
Changan CS35 в России подешевел почти
Олег Майами влюбился в Ольгу Бузову
Американские артиллеристы осваивают
Хэтчбек Nissan Micra получил вариатор и
Ольга Бузова рассказала о сложностях в
5-летний сын Дмитрия Диброва стал
Смартфон Blackview Max 1 получил
Александр Кокорин в СИЗО займется
В Сети появились фотографии мамы Майи
В Урдоме состоялась встреча местных
Массовый сбой отмечен в работе Gmail по
Ким Кардашьян показала шикарные бедра
«УАЗ Пикап» стал первым в рейтинге
Жена Александра Овечкина показала
Алена Шишкова закрутила роман с
Анна Семенович вспомнила о болезненном
Илья Яббаров просится на Остров любви,
Нефтяной миллиардер Зюзин выгнал жену с
Бари Алибасов высмеял в Instagram хит
Кристина Асмус отправилась на Мальдивы
Александр Гобозов переехал к своей
Просмотреть все новости