Американские артиллеристы осваивают советскую гаубицу Д-30
Американские и прочие иностранные артиллеристы осваивают советскую гаубицу Д-30. Проверенное временем орудие подходит для использования в Афганистане и других горячих точках.
Как пишет Popular Mechanics, американские артиллеристы SFAB, оказывающие помощь силам безопасности, превратили гаубицу Д-30 в учебное пособие. Орудие на сегодняшний день находится в распоряжении третьей бригады военной организации, что базируется в техасском Форд-Худе. Там солдаты изучают устройство гаубицы и осваивают стрельбу из неё, чтобы применить полученные знания в будущих командировках.
Д-30 считаются эффективными и дешёвыми и имеются на вооружении 65 стран, в которые входят союзники Америки. По словам Джулиана Уркидеса, подполковника США, американцы планируют стать экспертами Д-30 для будущих миссий в Афганистане.
Напомним, что выпустили гаубицу в 1960 году благодаря её конструктору Фёдору Петрову. Буксировать 122-мм орудие можно стволом вперёд. Лафет, образующий 120-градусный угол, устойчив во время кругового обстрела. Дальность Д-30 составляет 15,3 км, количество выстрелов за минуту - 8.
Как пишет Popular Mechanics, американские артиллеристы SFAB, оказывающие помощь силам безопасности, превратили гаубицу Д-30 в учебное пособие. Орудие на сегодняшний день находится в распоряжении третьей бригады военной организации, что базируется в техасском Форд-Худе. Там солдаты изучают устройство гаубицы и осваивают стрельбу из неё, чтобы применить полученные знания в будущих командировках.
Д-30 считаются эффективными и дешёвыми и имеются на вооружении 65 стран, в которые входят союзники Америки. По словам Джулиана Уркидеса, подполковника США, американцы планируют стать экспертами Д-30 для будущих миссий в Афганистане.
Напомним, что выпустили гаубицу в 1960 году благодаря её конструктору Фёдору Петрову. Буксировать 122-мм орудие можно стволом вперёд. Лафет, образующий 120-градусный угол, устойчив во время кругового обстрела. Дальность Д-30 составляет 15,3 км, количество выстрелов за минуту - 8.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00