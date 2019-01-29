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Олег Майами влюбился в Ольгу Бузову

Олег Майами накануне выставил в свой Instagram мини-пост, в котором он признался в том, что влюбился.

Здесь всё достаточно прозрачно, и несмотря на то, что бывший участник "Дома-2" не назвал имени своей музы, поклонники поняли, кто эта таинственная незнакомка.

Певец представил на всеобщее обозрение новый трек, который называется "Моё солнце", на обложке отчётливо виднеется силуэт ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. В начале даже были предположения о том, что возможно, Бузова просто стала моделью, но не тут-то было. После громкого заявления стало понятно, что теперь муза Майами - Ольга Бузова.

Олег Майами влюбился в Ольгу Бузову

Поклонники Олега переживают за него и не хотят, чтобы он повторил судьбу бывшего мужа ведущей Дмитрия Тарасова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:08

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