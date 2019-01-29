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Яна Троянова будет ведущей телешоу «Последний герой»

Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову пригласили вести новый сезон популярного шоу. После длительного перерыва телеканал ТВ-3 вновь запустит полюбившегося многим «Последнего героя».

Яна Троянова будет ведущей телешоу «Последний герой»

Известно, что в развлекательном шоу примут участие две команды – актеры и экстрасенсы. Им придется соперничать друг с другом за выживание на протяжении месяца на филиппинском острове.

Яна Троянова будет жить в отеле по соседству с участниками. На место проведения съемок актрису будут доставлять на лодке.
Напомним, что шоу «Последний герой» было одним из самых популярных в начале 2000-х. Тогда ведущим реалити был актер Сергей Бодров-младший и другие отечественные звезды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:41

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