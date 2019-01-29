Подведены итоги 500-летнего научного эксперимента





Эксперимент направлен на выяснение того, как именно могла зарождаться жизнь на Земле около 4 млрд лет тому назад, а также возможна ли она на других планетах с абсолютно иными условиями. По словам исследователей, именно эти бактериальные споры показывают невероятную устойчивость, поскольку обладают возможностью перестройки собственной ДНК, чтобы приспособиться к любым условиям окружающей среды. Некоторые образцы находятся под воздействием температуры в минус 80 градусов по Цельсию. Для корректировки исследования авторы исследования через каждые два года вскрывают несколько колб. Уже есть первые результаты: некоторые из бактерий погибли, а остальные не сменили свою ДНК.Однако в дальнейшем этот процесс будет происходить реже, колбы будут открывать каждые 25 лет, после первых 24. А окончание эксперимента намечено на 2514 год. По словам ученых, благодаря этому исследованию они смогут понять, как долго продлится жизнеспособность бактерий, помещенных в условия без воздуха и влаги, и сколько времени им понадобится на возрождение, после длительно отсутствия в привычной для них окружающей среде. Работники лаборатории надеются, что их последователи окажутся терпеливыми, а человечество доживет до того времени и итоги грандиозного эксперимента смогут увидеть люди будущего.