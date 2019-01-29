Олеся Судзиловская показала фото с Ани Лорак без косметики

Фолловеры Олеси Судзиловской оценили фотографию с певицей Ани Лорак. Многие были в восторге от того, как мамы естественно выглядят без макияжа. В комментариях артисток назвали «девочками» и «очаровательными и привлекательными». Но некоторым показалось, что 44-летняя Судзиловская выглядит немного лучше и свежее, чем популярная певица. Стоит отметить, что Ани Лорак 40 лет, но ушедший год из-за проблем в семье стал для нее стрессовым. Артистка подала на развод с супругом Муратом Налчаджиоглу, который оказался ей неверен. В СМИ появилась информация, что заседание суда назначено на 31 января.Ранее Ани Лорак снялась в черно-белой фотосессии. На одном из снимков певица запечатлена в тунике, которая напомнила фолловерам «кольчугу». Звезда написала, что «нужно притягивать и изучать в этой жизни лучшее», так как «что внутри у человека, то и отображается снаружи».