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Олеся Судзиловская показала фото с Ани Лорак без косметики

Актриса Олеся Судзиловская показала поклонникам в Instagram снимок с Ани Лорак без косметики. По словам артистки, знаменитости «без сценического грима» пришли на лекцию о взаимоотношениях детей со взрослыми.

Олеся Судзиловская показала фото с Ани Лорак без косметики

Фолловеры Олеси Судзиловской оценили фотографию с певицей Ани Лорак. Многие были в восторге от того, как мамы естественно выглядят без макияжа. В комментариях артисток назвали «девочками» и «очаровательными и привлекательными». Но некоторым показалось, что 44-летняя Судзиловская выглядит немного лучше и свежее, чем популярная певица. Стоит отметить, что Ани Лорак 40 лет, но ушедший год из-за проблем в семье стал для нее стрессовым. Артистка подала на развод с супругом Муратом Налчаджиоглу, который оказался ей неверен. В СМИ появилась информация, что заседание суда назначено на 31 января.

Ранее Ани Лорак снялась в черно-белой фотосессии. На одном из снимков певица запечатлена в тунике, которая напомнила фолловерам «кольчугу». Звезда написала, что «нужно притягивать и изучать в этой жизни лучшее», так как «что внутри у человека, то и отображается снаружи».



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:26

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