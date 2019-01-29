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Ольга Бузова рассказала о сложностях в новом шоу "Спаси свою любовь"

Ольга Бузова рассказала о том, с какими трудностями столкнулась в новом шоу "Спаси свою любовь".

Ксения Бородина и Ольга Бузова стали ведущими нового шоу на ТНТ, где уже сложившиеся семьи пытаются спасти свои отношения.

Ольга Бузова рассказала о сложностях в новом шоу "Спаси свою любовь"

Две девушки активно выкладывают публикации в Instagram, включая видео с анонсами программы.

Бородина говорит о том, что она имеет достаточно опыта для того, чтобы спасать чужие семьи. Ольга Бузова не отстаёт от своей коллеги и пытается исполнить роль семейного психолога.

Подписчики в Instagram совсем не верят в то, что самая известная "разведёнка" сможет дать хоть одной паре какой-нибудь цельный совет, ведь она не смогла спасти даже свою семью.

Ольга Бузова рассказала о сложностях в новом шоу "Спаси свою любовь"

Возможно это шанс и для самой Бузовой, ведь посмотрев на проблемы семей со стороны, она в будущем сможет построить крепкий брак.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:50

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