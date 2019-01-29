Ольга Бузова рассказала о сложностях в новом шоу "Спаси свою любовь"





Ксения Бородина и Ольга Бузова стали ведущими нового шоу на ТНТ, где уже сложившиеся семьи пытаются спасти свои отношения.Две девушки активно выкладывают публикации в Instagram, включая видео с анонсами программы.Бородина говорит о том, что она имеет достаточно опыта для того, чтобы спасать чужие семьи. Ольга Бузова не отстаёт от своей коллеги и пытается исполнить роль семейного психолога.Подписчики в Instagram совсем не верят в то, что самая известная "разведёнка" сможет дать хоть одной паре какой-нибудь цельный совет, ведь она не смогла спасти даже свою семью.Возможно это шанс и для самой Бузовой, ведь посмотрев на проблемы семей со стороны, она в будущем сможет построить крепкий брак.