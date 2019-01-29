АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

В Урдоме состоялась встреча местных жителей со строителями и инвесторами важнейшего для развития района объекта - Экотехнопарка «Шиес»

В Урдоме инвесторы Экотехнопарка «Шиес» встретились с жителями Ленского района и отчитались о ходе реализации проекта. На заседание, проходившее в Доме культуры, пришли около 200 человек.

«В ноябре мы завершили все изыскания и замеры на территории Экотехнопарка. Полевые работы проводились лицензированными предприятиями Архангельской области. Причины, которые могли препятствовать реализации проекта, отсутствуют», - рассказал Георгий Перельштейн, занимающий пост гендиректора компании «Мосводоканал НИИпроект.

Александр Ерулик, возглавляющий краевое природоохранное ведомство, отметил, что Архангельская область готова провести мусорную реформу и приступить к цивилизованному сбору и утилизации ТБО. Планируется проведение рекультивации четырех несанкционированных свалок, отравляющих грунтовые воды. На эти цели инвестор «Шиеса» собирается выделить 50 млн рублей.

Денис Синельников, замдиректор «Технопарка» и представитель инвестора, заявил, что готов начать конструктивный диалог с Фондом развития и рассказал о планах вложить в социально-экономическое развитие региона 6 млрд рублей за три года. Бизнесмен уже проявил себя активным участником жизни края, к примеру, местные жители весь год смогут бесплатно пользоваться переправой через реку Вычегда. Также планируется возвести новую школу, отремонтировать дороги, создать больше 500 дополнительных рабочих мест.
В Урдоме состоялась встреча местных жителей со строителями и инвесторами важнейшего для развития района объекта - Экотехнопарка «Шиес»

Участники встречи приветствовали представителей Экотехнопарка и рассказывали о том, что нужна новая больница. Граждане, выступающие против бизнесменов и их проектов, пытались сорвать заседание, вырубив электричество, но присутствовавшие не обратили внимание на этот инцидент.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
5-летний сын Дмитрия Диброва стал
Смартфон Blackview Max 1 получил
Александр Кокорин в СИЗО займется
В Сети появились фотографии мамы Майи
В Урдоме состоялась встреча местных
Массовый сбой отмечен в работе Gmail по
Ким Кардашьян показала шикарные бедра
«УАЗ Пикап» стал первым в рейтинге
Жена Александра Овечкина показала
Алена Шишкова закрутила роман с
Анна Семенович вспомнила о болезненном
Илья Яббаров просится на Остров любви,
Нефтяной миллиардер Зюзин выгнал жену с
Бари Алибасов высмеял в Instagram хит
Кристина Асмус отправилась на Мальдивы
Александр Гобозов переехал к своей
Samsung Electronics представила первый
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов
Яна Шевцова заявила, что в реальности
«Вечерний Ургант» возвращается с
Птаха и Ларин войдут в совет по
Вулканы в России представляют опасность
Принц Гарри ради Меган Маркл избавился
Renault и le coq sportif представили
Эксперты рассказали о неизвестном
Анастасия Решетова и Тимати устроили
В средневековом соборе Португалии
Популярный блогер Марьяна Ро снялась
Агата Муцениеце показала кадры из
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Просмотреть все новости