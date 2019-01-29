В Урдоме состоялась встреча местных жителей со строителями и инвесторами важнейшего для развития района объекта - Экотехнопарка «Шиес»





«В ноябре мы завершили все изыскания и замеры на территории Экотехнопарка. Полевые работы проводились лицензированными предприятиями Архангельской области. Причины, которые могли препятствовать реализации проекта, отсутствуют», - рассказал Георгий Перельштейн, занимающий пост гендиректора компании «Мосводоканал НИИпроект.Александр Ерулик, возглавляющий краевое природоохранное ведомство, отметил, что Архангельская область готова провести мусорную реформу и приступить к цивилизованному сбору и утилизации ТБО. Планируется проведение рекультивации четырех несанкционированных свалок, отравляющих грунтовые воды. На эти цели инвестор «Шиеса» собирается выделить 50 млн рублей.Денис Синельников, замдиректор «Технопарка» и представитель инвестора, заявил, что готов начать конструктивный диалог с Фондом развития и рассказал о планах вложить в социально-экономическое развитие региона 6 млрд рублей за три года. Бизнесмен уже проявил себя активным участником жизни края, к примеру, местные жители весь год смогут бесплатно пользоваться переправой через реку Вычегда. Также планируется возвести новую школу, отремонтировать дороги, создать больше 500 дополнительных рабочих мест.Участники встречи приветствовали представителей Экотехнопарка и рассказывали о том, что нужна новая больница. Граждане, выступающие против бизнесменов и их проектов, пытались сорвать заседание, вырубив электричество, но присутствовавшие не обратили внимание на этот инцидент.