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В Колумбии нашли останки странного неизвестного существа

На территории Колумбии найдены останки неизвестного человечеству существа. Странное собакообразное тело обнаружили жители деревни колумбийского муниципалитета Ла-Сьерра.

В Колумбии нашли останки странного неизвестного существа


По мнению многих очевидцев, это мёртвая «чупакабра». Журналисты отметили, что данное необычное открытие сделал местный подросток. Мальчик, возвращаясь домой, заметил тёмный силуэт на земле. Школьник зафиксировал найденное существо на камеру мобильного телефона. Потом мальчик привёл к месту находки своего отца, который также удивился увиденному. Он отметил, что тело необычного существо в длину составляет примерно 70 см.

В Колумбии нашли останки странного неизвестного существа

Колумбиец отметил, что необычное животное имело голову лисы, а также лапы гориллы. У твари были острые зубы, а также два длинных клыка.


Из ближайшего города приехали эксперты, чтобы провести осмотр останков «чупакабры». Однако им не удалось достоверно выяснить, кому они могли принадлежать.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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