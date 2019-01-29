Массовый сбой отмечен в работе Gmail по всему миру





Ресурс Downdetector, который отслеживает ошибки в работе сайтов, сообщил о проблемах Gmail. В 14:16 по Москве в нескольких странах пользователи ресурса перестали получать электронную почту и не смогли пройти авторизацию. С неполадками столкнулись англичане, французы, испанцы, голландцы, португальцы, поляки, бразильцы, американцы и чилийцы.По последним статистическим данным Downdetector, 44 процента пользователей не могут войти в свой аккаунт Gmail, 30 процентов имеют проблемы с письмами и ещё 24 процента - с вебсайтом ресурса. Напомним, что сервис принадлежит корпорации Google и является электронной почтой. Помимо бесплатной версии, Google Mail предлагает пользователям платную бизнес-версию как часть Google Apps.