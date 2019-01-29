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Массовый сбой отмечен в работе Gmail по всему миру

Массовый сбой отмечен в работе сервиса Gmail по всему миру. Пользователи не могут получить электронные письма и авторизироваться в системе.
Массовый сбой отмечен в работе Gmail по всему миру

Ресурс Downdetector, который отслеживает ошибки в работе сайтов, сообщил о проблемах Gmail. В 14:16 по Москве в нескольких странах пользователи ресурса перестали получать электронную почту и не смогли пройти авторизацию. С неполадками столкнулись англичане, французы, испанцы, голландцы, португальцы, поляки, бразильцы, американцы и чилийцы.

По последним статистическим данным Downdetector, 44 процента пользователей не могут войти в свой аккаунт Gmail, 30 процентов имеют проблемы с письмами и ещё 24 процента - с вебсайтом ресурса. Напомним, что сервис принадлежит корпорации Google и является электронной почтой. Помимо бесплатной версии, Google Mail предлагает пользователям платную бизнес-версию как часть Google Apps.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:26

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