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В Сети появились фотографии мамы Майи Донцовой в молодости

Социальные сети облетели снимки мамы Майи Донцовой Ирины Михайловны в молодости.

Вчера одна из самых топовых участниц реалити-шоу «Дом-2» решила разместить в личном микроблоге довольно личные фотографии. Речь идет про кадры из семейного архива.

В Сети появились фотографии мамы Майи Донцовой в молодости

С того момента, как Ирина Михайловна Донцова решила покинуть телестройку, прошло довольно много времени, однако за жизнью родительницы Майи по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители.

Напомним, что Донцова-старшая появилась на телепроекте по приглашению самого руководства «Дома-2». Тогда ведущие были убеждены, что именно мать Майи сможет как-то повлиять на свою дочь и ее отношения с Алексеем Купиным.

Так и получилось, поэтому сразу же после того, как в парочке наступили мир и гармония, родительница Донцовой тут же покинула реалити. На данный момент у Майи и Алексея все хорошо, а их матери даже стали лучшими подругами и довольно близко общаются вне Периметра.

В Сети появились фотографии мамы Майи Донцовой в молодости

Вчера Донцова-младшая выложила у себя на страничке в Instagram новую фотографию из личного архива, на которой запечатлена ее мама и она. Майя объяснила подписчикам, что на фото ее родительнице всего 22 года, а ей самой лишь 2 годика.

Нужно сказать, что свежая публикация участницы «Дома-2» очень понравилась ее поклонникам, которые поспешили подчеркнуть, что Ирина Михайловна сейчас выглядит не хуже, чем в молодости, что значит лишь одно – родительница Майи старается поддерживать себя в форме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:36

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