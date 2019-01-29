В Сети появились фотографии мамы Майи Донцовой в молодости

Вчера одна из самых топовых участниц реалити-шоу «Дом-2» решила разместить в личном микроблоге довольно личные фотографии. Речь идет про кадры из семейного архива.С того момента, как Ирина Михайловна Донцова решила покинуть телестройку, прошло довольно много времени, однако за жизнью родительницы Майи по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители.Напомним, что Донцова-старшая появилась на телепроекте по приглашению самого руководства «Дома-2». Тогда ведущие были убеждены, что именно мать Майи сможет как-то повлиять на свою дочь и ее отношения с Алексеем Купиным.Так и получилось, поэтому сразу же после того, как в парочке наступили мир и гармония, родительница Донцовой тут же покинула реалити. На данный момент у Майи и Алексея все хорошо, а их матери даже стали лучшими подругами и довольно близко общаются вне Периметра.Вчера Донцова-младшая выложила у себя на страничке в Instagram новую фотографию из личного архива, на которой запечатлена ее мама и она. Майя объяснила подписчикам, что на фото ее родительнице всего 22 года, а ей самой лишь 2 годика.Нужно сказать, что свежая публикация участницы «Дома-2» очень понравилась ее поклонникам, которые поспешили подчеркнуть, что Ирина Михайловна сейчас выглядит не хуже, чем в молодости, что значит лишь одно – родительница Майи старается поддерживать себя в форме.