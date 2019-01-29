В Москве откроют первый флагманский магазин европейской сети «Л’Этуаль»
В Москве, на территории ТРЦ «Авиапарк», откроют первый флагманский магазин популярной европейской сети «Л’Этуаль». Информацию об этом предоставил сотрудник пресс-службы торгового центра.
Парфюмерный магазин откроет свои двери в столице РФ в мае 2019 года. Бьюти-корнеры и барбершопы займут в ТРЦ«Авиапарк» около 2 500 квадратных метров. По словам Михаила Свердлова, который является управляющим директором торговой площадки, компания «Л’Этуаль» полноценно сможет реализовать в Москве формат, который был придуман в рамках ребрендинга парфюмерной сети. Открытие флагмана в России будет стоить компании примерно 120 миллионов рублей, а возможную выручку специалисты оценивают в 1,1 миллиардов рублей. Это будет самая крупная торговая площадка косметики и парфюмерии на европейском рынке. Эксперты полагают, что новый магазин в Москве позволит бренду «Л’Этуаль» снова вернуться в премиум-сегмент.
В ТРЦ «Авиапарк», расположенном на Ходынском поле, можно приобрести детские игрушки, одежду и обувь различных брендов, аксессуары, спортивный инвентарь, товары для дома и множество других продуктов. На территории торгового центра сейчас работает обычный магазин «Л’Этуаль», который занимает 500 квадратных метров. Предполагается, что его закроют за 1,5 месяца до открытия флагманской торговой точки.
Парфюмерный магазин откроет свои двери в столице РФ в мае 2019 года. Бьюти-корнеры и барбершопы займут в ТРЦ«Авиапарк» около 2 500 квадратных метров. По словам Михаила Свердлова, который является управляющим директором торговой площадки, компания «Л’Этуаль» полноценно сможет реализовать в Москве формат, который был придуман в рамках ребрендинга парфюмерной сети. Открытие флагмана в России будет стоить компании примерно 120 миллионов рублей, а возможную выручку специалисты оценивают в 1,1 миллиардов рублей. Это будет самая крупная торговая площадка косметики и парфюмерии на европейском рынке. Эксперты полагают, что новый магазин в Москве позволит бренду «Л’Этуаль» снова вернуться в премиум-сегмент.
В ТРЦ «Авиапарк», расположенном на Ходынском поле, можно приобрести детские игрушки, одежду и обувь различных брендов, аксессуары, спортивный инвентарь, товары для дома и множество других продуктов. На территории торгового центра сейчас работает обычный магазин «Л’Этуаль», который занимает 500 квадратных метров. Предполагается, что его закроют за 1,5 месяца до открытия флагманской торговой точки.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00