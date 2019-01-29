В Москве откроют первый флагманский магазин европейской сети «Л’Этуаль»





Парфюмерный магазин откроет свои двери в столице РФ в мае 2019 года. Бьюти-корнеры и барбершопы займут в ТРЦ«Авиапарк» около 2 500 квадратных метров. По словам Михаила Свердлова, который является управляющим директором торговой площадки, компания «Л’Этуаль» полноценно сможет реализовать в Москве формат, который был придуман в рамках ребрендинга парфюмерной сети. Открытие флагмана в России будет стоить компании примерно 120 миллионов рублей, а возможную выручку специалисты оценивают в 1,1 миллиардов рублей. Это будет самая крупная торговая площадка косметики и парфюмерии на европейском рынке. Эксперты полагают, что новый магазин в Москве позволит бренду «Л’Этуаль» снова вернуться в премиум-сегмент.В ТРЦ «Авиапарк», расположенном на Ходынском поле, можно приобрести детские игрушки, одежду и обувь различных брендов, аксессуары, спортивный инвентарь, товары для дома и множество других продуктов. На территории торгового центра сейчас работает обычный магазин «Л’Этуаль», который занимает 500 квадратных метров. Предполагается, что его закроют за 1,5 месяца до открытия флагманской торговой точки.