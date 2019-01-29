Компания Apple рассекретила окончательный дизайн iPhone XI 2019
Всемирно-известная компания Apple рассекретила окончательный дизайн флагманского устройства iPhone XI 2019. В Сети появились снимки новой разработки. По данным индийского ресурса Compareraja, «яблочная» корпорация намерена презентовать в сентябре модель с камерой-«циклопом», расположенной по центру.
Новый iPhone XI, согласно представленным рендерам, будет иметь три горизонтальные камеры, расположенные на задней стороне девайса. Флагман сможет похвастаться 10-мегапиксельной фронтальной камерой. Под центральным объективом разработчики расположили микрофон.
Известно, что мобильный аппарат будет оснащен аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч, OLED экраном с диагональю 5,8 дюйма, как у предшествующей модели, но с меньшей прорезью, и получит вместо Lightning порт USB Type-C.
Новый продукт Apple iPhone XI, предположительно, будет иметь золотистый, серебристый и серый цвета корпусов, но появление флагманского устройства в голубом варианте также не исключено.
Новый iPhone XI, согласно представленным рендерам, будет иметь три горизонтальные камеры, расположенные на задней стороне девайса. Флагман сможет похвастаться 10-мегапиксельной фронтальной камерой. Под центральным объективом разработчики расположили микрофон.
Известно, что мобильный аппарат будет оснащен аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч, OLED экраном с диагональю 5,8 дюйма, как у предшествующей модели, но с меньшей прорезью, и получит вместо Lightning порт USB Type-C.
Новый продукт Apple iPhone XI, предположительно, будет иметь золотистый, серебристый и серый цвета корпусов, но появление флагманского устройства в голубом варианте также не исключено.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24