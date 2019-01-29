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Компания Apple рассекретила окончательный дизайн iPhone XI 2019

Всемирно-известная компания Apple рассекретила окончательный дизайн флагманского устройства iPhone XI 2019. В Сети появились снимки новой разработки. По данным индийского ресурса Compareraja, «яблочная» корпорация намерена презентовать в сентябре модель с камерой-«циклопом», расположенной по центру.
Компания Apple рассекретила окончательный дизайн iPhone XI 2019

Новый iPhone XI, согласно представленным рендерам, будет иметь три горизонтальные камеры, расположенные на задней стороне девайса. Флагман сможет похвастаться 10-мегапиксельной фронтальной камерой. Под центральным объективом разработчики расположили микрофон.

Известно, что мобильный аппарат будет оснащен аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч, OLED экраном с диагональю 5,8 дюйма, как у предшествующей модели, но с меньшей прорезью, и получит вместо Lightning порт USB Type-C.

Новый продукт Apple iPhone XI, предположительно, будет иметь золотистый, серебристый и серый цвета корпусов, но появление флагманского устройства в голубом варианте также не исключено.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24

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