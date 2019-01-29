Лолита Милявская вышла в прямой эфир без капли макияжа

Звезда российской эстрады всегда отличалась раскрепощенным поведением и абсолютным отсутствием смущения. В этот раз Милявская решила показать свою естественную красоту. В прямом эфире со своей страницы в Instagram певица общалась с подписчиками в «домашнем» образе. Она не стеснялась своей внешности без косметики, а также сообщила, что абсолютно довольна своей фигурой.В 2017 году Лолита Милявская уже хвасталась своим пышным телосложением. На фестивале «Жара» во время выступления певица сорвала с себя накидку, оставшись в обтягивающем боди, который подчеркивал ее формы.В ответ всем, кто осуждает 55-летнюю Милявскую за ее поведение и критикует внешность, она заявляет, что со всеми недостатками и достоинствами остается любимой женщиной. Певица считает, что главное иметь рядом любящего мужчину, чтобы чувствовать себя счастливой даже с изъянами во внешности и лишним весом.