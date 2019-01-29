Changan CS35 в России подешевел почти на 120 000 рублей





Многие автопризводители с начала 2019 года уже успели сменить ценники на более высокие, об этом ежедневно россиянам сообщают специалисты. Подорожание не коснулось лишь автомобиля Changan CS35, и даже наоборот, производитель принял решение снизить ценник. Разница новой стоимости со старой составляет 11%.На территории России базовая версия CS35 с механической коробкой передач стоит почти 856 тыс. рублей, а «автомат» обойдется почти в 948 тыс. Топовая версия на «механике» 894,5 тыс. рублей, а SUV с «автоматом» почти в 1 млн.