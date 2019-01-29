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Changan CS35 в России подешевел почти на 120 000 рублей

Китайская автомобилестроительная компания Changan снизила цену на свой кросссовер CS35 почти на 120 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что дешевле стали все версии автомобиля.
Changan CS35 в России подешевел почти на 120 000 рублей

Многие автопризводители с начала 2019 года уже успели сменить ценники на более высокие, об этом ежедневно россиянам сообщают специалисты. Подорожание не коснулось лишь автомобиля Changan CS35, и даже наоборот, производитель принял решение снизить ценник. Разница новой стоимости со старой составляет 11%.

На территории России базовая версия CS35 с механической коробкой передач стоит почти 856 тыс. рублей, а «автомат» обойдется почти в 948 тыс. Топовая версия на «механике» 894,5 тыс. рублей, а SUV с «автоматом» почти в 1 млн.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:13

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