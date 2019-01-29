Хэтчбек Nissan Micra получил вариатор и новые двигатели





Модернизированная версия Micra сохранила старый дизайн, однако изменилась в технической составляющей. 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель усилили с 90 до 100 л. с., снабдив вариатором.Турбированный дизельный мотор обзавёлся увеличенной мощностью в 117 л. с. Работает агрегат в паре с 6-скоростной "механикой". Рулевое управление у данной комплектации Nissan более "острое", уменьшен дорожный просвет и перенастроена подвеска.В салоне Micra теперь есть тачскрин на 7 дюймов. Система голосового управления стала лучше распознавать речь водителя. В навигатор загружены обновляющиеся карты. Поддерживаются интерфейсы Android Auto и CarPlay от компании Apple.Новый комплекс мультимедиа имеется во всех стандартных автомобилях Micra, кроме базового Visia. Напомним, что старые атмосферный и турбированный двигатели у Nissan обладают мощностями 71 и 90 л. с.