Анна Семенович вспомнила о болезненном расставании с возлюбленным

По словам артистки, тогда она думала, что мир к ней несправедлив. Анна постоянно находилась в «негативе», после чего в ее жизни началась «черная полоса», что сильно подкосило ее морально. Сейчас звезда благодарна за тот отрезок жизни, потому что в результате все было только к лучшему. Певица стала работать над собой, вследствие чего приобрела сильный внутренний стержень. В скором времени на Семенович «посыпались» новые предложения по поводу работы. Анна отметила, что та ситуация заставила ее научиться любить себя.Пост знаменитости за сутки собрал свыше 78 тысяч одобрительных лайков и 350 комментариев. Фолловеры поблагодарили свою любимицу за откровенность. Некоторые поклонники заявили, что Анна сильная, красивая и умеющая в сложных ситуациях найти себя. По их мнению, именно благодаря этому она смогла приобрести такой успех, что не каждому дано.