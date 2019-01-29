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Анна Семенович вспомнила о болезненном расставании с возлюбленным

Накануне Анна Семенович обнародовала в своем микроблоге Instagram откровенный пост. Певица рассказала фанатам, как смогла пережить болезненное расставание с возлюбленным.

Анна Семенович вспомнила о болезненном расставании с возлюбленным


По словам артистки, тогда она думала, что мир к ней несправедлив. Анна постоянно находилась в «негативе», после чего в ее жизни началась «черная полоса», что сильно подкосило ее морально. Сейчас звезда благодарна за тот отрезок жизни, потому что в результате все было только к лучшему. Певица стала работать над собой, вследствие чего приобрела сильный внутренний стержень. В скором времени на Семенович «посыпались» новые предложения по поводу работы. Анна отметила, что та ситуация заставила ее научиться любить себя.

Пост знаменитости за сутки собрал свыше 78 тысяч одобрительных лайков и 350 комментариев. Фолловеры поблагодарили свою любимицу за откровенность. Некоторые поклонники заявили, что Анна сильная, красивая и умеющая в сложных ситуациях найти себя. По их мнению, именно благодаря этому она смогла приобрести такой успех, что не каждому дано.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:59

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