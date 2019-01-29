Илья Яббаров просится на Остров любви, чтобы не идти на выписку к Алене Савкиной





Девушка бросила своего избранника еще на ранних сроках беременности, так как узнала о его измене, и с тех пор они никак не могут найти общий язык даже ради малыша, который совсем скоро появится на свет.Напомним, что роды Алены назначены на 31 января – 1 февраля, однако до сих пор неизвестно, придет ли Илья на выписку сына из роддома. По нескольку раз в день у него меняется настроение, а вместе с ним и решение: ехать или нет.Когда на Поляне обсуждалась эта тема, Яббаров решительно заявил, что будет в роддоме во время выписки, однако несколько дней назад появились слухи, что на самом деле лишний раз видеться с Савкиной он не хочет, а потому просит у ведущих отправить его и Маргариту Ларченко на Остров любви.И если верить этим слухам, то ведущие одобрили просьбу многодетного отца, и на днях он уже будет передавать приветы своим коллегам с сейшельской съемочной площадки.Стоит отметить, что самой Алене совершенно не важно, придет ли Илья знакомиться со своим ребенком, поскольку за весь период беременности он ему никак не помог. Будущая мамочка не собирается указывать экс-избранника в свидетельстве о рождении малыша как отца. Более того, она не будет давать ему его фамилию и отчество, освободив Яббарова от обязательства выплачивать алименты.