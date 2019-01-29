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5-летний сын Дмитрия Диброва стал телеведущим на канале «Супер»

Федор, сын журналиста Дмитрия Диброва, недавно стал телеведущим на канале «Супер». 5-летний мальчик рассказал о погоде в новом шоу «Прогнозик погодки».

5-летний сын Дмитрия Диброва стал телеведущим на канале «Супер»


По словам звездного отца, Федор отлично справился с поставленной задачей. Программа предусматривает, что дети дошкольного возраста собственными словами будут рассказывать зрителям о прогнозе погоды. Кроме Дмитрия Диброва, свои детей для съемок в проекте привели Олег Верещагин, Владимир Левкин и Юлия Барановская. По утрам звездные наследники будут объяснять взрослым людям, что в их понимании означает переменная облачность, и почему за окном идет снег. Программа «Прогнозик погодки» начнет радовать телезрителей с 4 февраля.

Дмитрий Дибров заметил, что 5-летний сын уже неоднократно бывал в павильонах «Останкино» и знает, что такое камеры. Но сам в кадре Федор оказался первый раз. По словам счастливого отца, ребенок хорошо справился с ролью телеведущего. Как пошутил журналист, у «него просто нет выхода с такой фамилией». Дибров всегда искренне радуется успехам своих сыновей и благодарен супруге Полине за то, что сделала его многодетным отцом. Пару не смущает огромная разница в возрасте.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:47

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