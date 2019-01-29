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Смартфон Blackview Max 1 получил встроенный проектор и AMOLED-экран

Смартфон версии Max 1 от компании Blackview получил современный встроенный проектор, а также AMOLED-экран на шесть дюймов. Модификацию представили в рамках мероприятия Global Sources Hong Kong.

Смартфон Blackview Max 1 получил встроенный проектор и AMOLED-экран


Основная камера аппарата составляет 13 Мп. Лицевую часть Max 1 оснастили фронтальным модулем на 16 Мп. Задняя панель комплектуется дактилоскопическим датчиком. Оперативная память аппарата достигает 6 Гб. При этом флэш-накопитель имеет память на 64 Гб. В свою очередь быстродействие устройства обеспечивается чипсетом Helio P23. Специалистами был встроен лазерный специальный проектор, который имеет опцию фокусировки изображений. Им обеспечивается вывод кадров с расстояния приблизительно в два метра.



Новую версию смартфона наделили довольно мощной батареей на 4 680 мАч. Устройство должно поступить в продажу уже с первого марта.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:41

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