Смартфон Blackview Max 1 получил встроенный проектор и AMOLED-экран





Основная камера аппарата составляет 13 Мп. Лицевую часть Max 1 оснастили фронтальным модулем на 16 Мп. Задняя панель комплектуется дактилоскопическим датчиком. Оперативная память аппарата достигает 6 Гб. При этом флэш-накопитель имеет память на 64 Гб. В свою очередь быстродействие устройства обеспечивается чипсетом Helio P23. Специалистами был встроен лазерный специальный проектор, который имеет опцию фокусировки изображений. Им обеспечивается вывод кадров с расстояния приблизительно в два метра.Новую версию смартфона наделили довольно мощной батареей на 4 680 мАч. Устройство должно поступить в продажу уже с первого марта.