Александр Кокорин в СИЗО займется лечебной физкультурой





Александр Кокорин 14 января сообщил о том, что его беспокоит колено, на котором он перенес операцию еще в прошлом году. А врач, который предоставлен в СИЗО, не в силах ему помочь. После заявления адвоката Андрея Ромашова, что его подопечный может стать инвалидом, форвард прошел полное обследование. Результаты показали, что ему необходимы реабилитационные процедуры. Как рассказала Татьяна Потяева, уполномоченная по правам человека, упражнения Кокорин будет выполнять под контролем медика СИЗО.В этот спектр входит и велотренажер.Спортсмен травмировал колено весной 2018 года, ему потребовалась операция, и она прошла в одной из клиник Рима (Италия). Несмотря на то, что Александр Кокорин вышел на поле уже в конце лета, восстанавливать больное колено необходимо не менее года.