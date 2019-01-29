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Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, с помощью какой схемы удается экономить столичному бюджету и снижать цены для конечного потребителя

До 200 млрд рублей ежегодно способна сэкономить Москва, применяя разработанный финансовый инструмент по анализу контрактов, претендующих на заключение госдоговоров.
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, с помощью какой схемы удается экономить столичному бюджету и снижать цены для конечного потребителя

Как отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, по итогам прошлого года весомую экономию дала проверка начальных цен контрактов, заключаемых для нужд города Москвы в рамках госзаказа. Почти 47 млрд рублей бюджетных средств было сэкономлено за счет комплексного экспертного анализа начальных цен при изучении условий договоров претендентов на участие в госзакупках. «Экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов», - подчеркнул Владимир Ефимов. Анализ контрактов позволяет в конечном итоге снизить стоимость услуг и товаров которые предлагаются жителям и гостям Москвы. При этом анализ проводит заказчик, и, надо отметить еще один нюанс – необходимо соблюсти интересы всех сторон. При необоснованном снижении цены контракта услуга и товар просто не смогут быть предоставлены. Поэтому подчеркивается, что специалисты, работающие с этим финансовым инструментом, обязаны учесть все тонкости и экономические выгоды сторон.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:35

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