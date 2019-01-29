Ким Кардашьян показала шикарные бедра на снимке в Instagram

Супруга популярного рэпера Канье Уэста порадовала многомиллионную армию поклонников ярким снимком. 38-летняя Кардашьян решила привлечь внимание пользователей не только к своим большим бедрам, но и к новому аромату под названием Hearts Baby Girl. Большинство подписчиков Instagram аккаунта знаменитости отметили, что яркий наряд прекрасно подчеркнул «аппетитные» формы Ким Кардашьян.Шикарной фигурой знаменитости восхитились более 600 000 поклонников супермодели. Они оставили множество комплиментов под яркой публикацией кумира.