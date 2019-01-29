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Ким Кардашьян показала шикарные бедра на снимке в Instagram

Известная американская модель Ким Кардашьян, получившая мировую славу благодаря своей выдающейся в прямом смысле фигуре, показала шикарные бедра на новом снимке в личном блоге Instagram. Фотография была сделана в рамках рекламы нового парфюма бренда KKW. 38-летняя звезда реалити-шоу эффектно позирует в кадре в бежевом обтягивающем боди.

Ким Кардашьян показала шикарные бедра на снимке в Instagram

Супруга популярного рэпера Канье Уэста порадовала многомиллионную армию поклонников ярким снимком. 38-летняя Кардашьян решила привлечь внимание пользователей не только к своим большим бедрам, но и к новому аромату под названием Hearts Baby Girl. Большинство подписчиков Instagram аккаунта знаменитости отметили, что яркий наряд прекрасно подчеркнул «аппетитные» формы Ким Кардашьян.

Шикарной фигурой знаменитости восхитились более 600 000 поклонников супермодели. Они оставили множество комплиментов под яркой публикацией кумира.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:25

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