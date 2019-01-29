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Бари Алибасов высмеял в Instagram хит «Танцуй под Бузову»

Известнейший российский музыкальный продюсер Бари Алибасов разместил в личном микроблоге смешной видеоролик.

По мнению многочисленных интернет-пользователей, заслуженный артист России попытался намекнуть подписчикам на то, чтобы они слушали песню коллектива «На-На» - «Фаина», а не новый хит новоявленной певицы Ольги Бузовой – «Танцуй под Бузову».

Бари Алибасов высмеял в Instagram хит «Танцуй под Бузову»

Несколько часов назад Бари Каримович опубликовал у себя на страничке в Instagram забавную публикацию, на которой две девушки танцуют всем известный танец ведущей реалити-шоу «Дом-2», который она исполняет в своей новой композиции «Танцуй под Бузову».

На видео видно, как совершенно неожиданно танец двух подружек прерывает девушка с подушкой в руках, которая заявляет, что ее уже все «задолбали со своей Бузовой». Спустя секунду эта же барышня появляется в кадре только совершенно одна.

И тут девушка начинает плясать под песню коллектива «На-На» - «Фаина», которая, кстати, была очень популярной еще в девяностые годы.

Бари Алибасов высмеял в Instagram хит «Танцуй под Бузову»

За считанные часы смешная видеозапись Алибасова набрала чуть больше 5 тысяч просмотров и большое количество комментариев, в которых пользователи Сети поспешил указать на то, что тоже лучше бы под «Фаину» зажигали, чем под «Танцуй под Бузову».

«Я бы тоже, к примеру, лучше бы под «Фаину» поплясала, нежели под Бузову! Группа «На-На» будет рулить и через 10 лет, а вот Бузова..», «Согласна с барышней с подушкой! Эта Бузова уже всем надоела! Куда не посмотришь - Бузова, только включаешь телевизор – Бузова, в Instagram – Бузова..Кошмар просто!», «Обидно в этой ситуации лишь за одно – на Бузову сейчас спрос большой, а вот на группу «На-На» нет..», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:46

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