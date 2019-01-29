Бари Алибасов высмеял в Instagram хит «Танцуй под Бузову»

«Я бы тоже, к примеру, лучше бы под «Фаину» поплясала, нежели под Бузову! Группа «На-На» будет рулить и через 10 лет, а вот Бузова..», «Согласна с барышней с подушкой! Эта Бузова уже всем надоела! Куда не посмотришь - Бузова, только включаешь телевизор – Бузова, в Instagram – Бузова..Кошмар просто!», «Обидно в этой ситуации лишь за одно – на Бузову сейчас спрос большой, а вот на группу «На-На» нет..», - продолжают писать в Сети.



