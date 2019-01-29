Александр Гобозов переехал к своей возлюбленной в Красноярск
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов счастлив в отношениях со своей помощницей по бизнесу Надеждой Бурковской. Девушка имеет дочь от первого брака и живет в Красноярске, однако мужчину это совсем не останавливает.
Несколько месяцев у него был роман на расстоянии, но сейчас все изменилось, так как он решил переехать к возлюбленной.
В прямом эфире в социальной сети Instagram Саша сообщил, что пошел на такой серьезный шаг ради Нади, чтобы больше не расставаться с ней и жить вместе. Кроме того, в Красноярске у него очень хорошо продвигается сетевой бизнес.
Многие подписчики не рады тому, что Гобозов уехал из Москвы, ведь они надеялись, что из отношений с Бурковской ничего не выйдет, и мужчина вновь вернется к матери своего ребенка Алиане Устиненко. Но теперь им становится ясно, что бывшие супруги никогда уже не будут вместе.
Более того, если верить экс-участнику телестройки Давиду Анташвили, Александр намерен жениться на Надежде, причем в самом ближайшем будущем, а это значит, что у возлюбленных все более чем серьезно.
Несколько месяцев у него был роман на расстоянии, но сейчас все изменилось, так как он решил переехать к возлюбленной.
В прямом эфире в социальной сети Instagram Саша сообщил, что пошел на такой серьезный шаг ради Нади, чтобы больше не расставаться с ней и жить вместе. Кроме того, в Красноярске у него очень хорошо продвигается сетевой бизнес.
Многие подписчики не рады тому, что Гобозов уехал из Москвы, ведь они надеялись, что из отношений с Бурковской ничего не выйдет, и мужчина вновь вернется к матери своего ребенка Алиане Устиненко. Но теперь им становится ясно, что бывшие супруги никогда уже не будут вместе.
Более того, если верить экс-участнику телестройки Давиду Анташвили, Александр намерен жениться на Надежде, причем в самом ближайшем будущем, а это значит, что у возлюбленных все более чем серьезно.