Александр Гобозов переехал к своей возлюбленной в Красноярск





Несколько месяцев у него был роман на расстоянии, но сейчас все изменилось, так как он решил переехать к возлюбленной.В прямом эфире в социальной сети Instagram Саша сообщил, что пошел на такой серьезный шаг ради Нади, чтобы больше не расставаться с ней и жить вместе. Кроме того, в Красноярске у него очень хорошо продвигается сетевой бизнес.Многие подписчики не рады тому, что Гобозов уехал из Москвы, ведь они надеялись, что из отношений с Бурковской ничего не выйдет, и мужчина вновь вернется к матери своего ребенка Алиане Устиненко. Но теперь им становится ясно, что бывшие супруги никогда уже не будут вместе.Более того, если верить экс-участнику телестройки Давиду Анташвили, Александр намерен жениться на Надежде, причем в самом ближайшем будущем, а это значит, что у возлюбленных все более чем серьезно.