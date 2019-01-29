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«УАЗ Пикап» стал первым в рейтинге самых продаваемых пикапов 2018 года

В прошлом году было реализовано одиннадцать с половиной тысяч новых автомобилей пикапов. Самым популярным в 2018 оказался отечественный «УАЗ Пикап».

«УАЗ Пикап» стал первым в рейтинге самых продаваемых пикапов 2018 года

Агентство «АвтоСТАТ», занимающееся исследованием автомобильного рынка, объявило лидеров по продажам. Самым популярным пикапом оказался отечественный УАЗ, который приобрели более 3700 покупателей. Таким образом, с 2017 года продажи увеличились на 1,3 процента. На втором месте оказалась японская Toyota Hilux, желающих приобрести которую было 3190 автомобилистов. Бронзу в рейтинге удалось взять Mitsubishi L200. Обладателями такого пикапа стали чуть более 3000 россиян.

Однако по сравнению с остальными автомобилями, пикапы остаются наименее популярными в России. Продажи таких моделей занимают около 1 процента на авторынке.



 
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Авто
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:18

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