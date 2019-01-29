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Алена Шишкова закрутила роман с 23-летним мажором из Чечни

Алена Шишкова, являющаяся экс-возлюбленной Тимати, завела роман с 23-летним чеченским мажором Мансуром Джамбековым. Возлюбленные встречаются на протяжении месяца и успели за это время засветиться перед фанатами модели.

Алена Шишкова закрутила роман с 23-летним мажором из Чечни


Пару видели возле дома Алены Шишковой. Влюбленные долго сидели в автомобиле Мансура. Новогодние выходные новоиспеченная парочка вместе с друзьями провела в Сочи на горнолыжном курорте. Модель выкладывает фото с новым возлюбленным в соцсети Instagram, однако не спешит афишировать их отношения. Мансур Джамбеков родился в Грозном в селе Старые Атаги. В 6 лет мальчик вместе со своей семьей переехал в Москву. Его мама - домохозяйка, а отец занимается недвижимостью. Джанбеков-младший владеет московским рестораном La Verona, автомойкой и Rolls-Royce Ghost за 20 млн. руб. Но парень не рассказывает, каким образом на все это он смог заработать, учитывая то, что в настоящее время он является студентом магистратуры РАНХиГС.

Посты о Джамбекове часто появляются в паблике Instagram "Rich Russian Kids", где рассказывается о жизни детей отечественных олигархов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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