Алена Шишкова закрутила роман с 23-летним мажором из Чечни

Пару видели возле дома Алены Шишковой. Влюбленные долго сидели в автомобиле Мансура. Новогодние выходные новоиспеченная парочка вместе с друзьями провела в Сочи на горнолыжном курорте. Модель выкладывает фото с новым возлюбленным в соцсети Instagram, однако не спешит афишировать их отношения. Мансур Джамбеков родился в Грозном в селе Старые Атаги. В 6 лет мальчик вместе со своей семьей переехал в Москву. Его мама - домохозяйка, а отец занимается недвижимостью. Джанбеков-младший владеет московским рестораном La Verona, автомойкой и Rolls-Royce Ghost за 20 млн. руб. Но парень не рассказывает, каким образом на все это он смог заработать, учитывая то, что в настоящее время он является студентом магистратуры РАНХиГС.Посты о Джамбекове часто появляются в паблике Instagram "Rich Russian Kids", где рассказывается о жизни детей отечественных олигархов.