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Нефтяной миллиардер Зюзин выгнал жену с ребёнком и потребовал ДНК-тест

Нефтяной миллиардер Игорь Зюзин выгнал гражданскую жену Елену Волкову с ребёнком из дома, потребовав тест на отцовство. Об угрозах со стороны экс-сожителя женщина рассказала в студии Андрея Малахова.
Нефтяной миллиардер Зюзин выгнал жену с ребёнком и потребовал ДНК-тест

Героиня "Прямого эфира" Волкова рассказала о том, как после 15 лет гражданского брака олигарх Зюзин обошёлся с ней и общим сыном. В 2002 году будущая сожительница российского нефтяника познакомилась с ним, когда работала официанткой в клубе. Зюзин бросил ради новой пассии жену с двумя детьми и вместе с падчерицей привёз любовницу к себе на Рублёвку.

Вскоре у пары появился общий сын, однако со временем олигарх стал считать, будто мальчика Волкова родила от некоего Швердина. Отказавшись жениться на сожительнице, Зюзин отправил её с детьми за порог, требуя теста на отцовство.

По словам Волковой, за огласку скандала её обещали "закатать в асфальт" и присылали пугающие угрозы. Так, на пороге у матери-одиночки оказалась коробка с убитыми кроликами, питомцами её сына. Ежемесячно семья получает алименты в размере 50 тысяч рублей.

"Он мне не оставил никакого выбора, год и 7 месяцев мы под угрозами, нас не оставляют в покое", - рассказывает Волкова в надежде восстановить справедливость.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:53

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