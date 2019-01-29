Нефтяной миллиардер Зюзин выгнал жену с ребёнком и потребовал ДНК-тест

"Он мне не оставил никакого выбора, год и 7 месяцев мы под угрозами, нас не оставляют в покое", - рассказывает Волкова в надежде восстановить справедливость.





Героиня "Прямого эфира" Волкова рассказала о том, как после 15 лет гражданского брака олигарх Зюзин обошёлся с ней и общим сыном. В 2002 году будущая сожительница российского нефтяника познакомилась с ним, когда работала официанткой в клубе. Зюзин бросил ради новой пассии жену с двумя детьми и вместе с падчерицей привёз любовницу к себе на Рублёвку.Вскоре у пары появился общий сын, однако со временем олигарх стал считать, будто мальчика Волкова родила от некоего Швердина. Отказавшись жениться на сожительнице, Зюзин отправил её с детьми за порог, требуя теста на отцовство.По словам Волковой, за огласку скандала её обещали "закатать в асфальт" и присылали пугающие угрозы. Так, на пороге у матери-одиночки оказалась коробка с убитыми кроликами, питомцами её сына. Ежемесячно семья получает алименты в размере 50 тысяч рублей.