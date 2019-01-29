Яна Шевцова заявила, что в реальности она нормальная девушка





Правда, говорят о ней исключительно в негативном ключе. Сначала Валерия Фрост заявила, что у новенькой участницы опасная инфекция, после Шевцова полностью разделась перед камерой, танцуя стриптиз для Захара Саленко. Дальше вместе с Артемом Сорокой девушка начала пиариться на бывшем возлюбленным рэпере Гуфе, а в заключении сделала приворот на своих избранников из периметра.Многие осуждают Яну за то, что она ведет себя аморально и позорит реалити-шоу, однако та не обращает на это внимание. По ее словам, в реальности она обычная девушка, а то, что публика видит на экране своих телевизоров – яркий сценический образ, позволяющий ей быть в топе рейтинга участников «Дома-2».Шевцова утверждает, что ее давно уже отправили бы на лечение, если бы она вела себя как сумасшедшая за пределами съемочной площадки. И некоторые поклонники телестройки склонны верить ее словам, ведь участницу действительно давно бы уже выгнали за неадекватное поведение, но она продолжает появляться в эфирах.Стоит отметить, что сейчас девушка пытается построить отношения с Артемом Сорокой. Она заявляет, что испытывает к нему сильные чувства, которые ранее ей были неизвестны.