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Кристина Асмус отправилась на Мальдивы без Гарика Харламова

Популярная актриса Кристина Асмус отправилась на Мальдивы без супруга Гарика Харламова. Это послужило почвой для появления еще большего количества слухов о грядущем разводе знаменитостей. Однако кинозвезда успокоила встревоженных поклонников, объяснив, что ее пребывание на экзотическом курорте без «второй половинки» связано с профессиональной деятельностью.


Кристина Асмус отправилась на Мальдивы без Гарика Харламова

Слухи о том, что в семейных отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус не все гладко, начали распространяться еще тогда, у комика стали появляться лишние килограммы. Многие посчитали, что красавица-артистка с изящной фигурой вряд ли довольна такими переменами во внешности мужа. Когда публика узнала, что Кристины Асмус оставила Гарика Харламова дома, а сама отправилась на Мальдивы, слухи о предстоящем разводе знаменитостей стали распространяться с новой силой.

Однако Кристина Асмус поспешила успокоить почитателей, сообщив о настоящей причине, по которой находилась на экзотическом курорте без супруга. Как оказалось, на Мальдивах она не только отдыхала, но и снималась в новом фильме «ТЕКСТ».

Примечательно, что коллегой артистки по съемочной площадке является Алексей Петров, получивший в последнее время невероятную популярность. Многие предполагают, что между актерами завязались тайные романтические отношения, а вдали от Москвы у них появилась возможность приятно провести время в компании друг друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:46

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