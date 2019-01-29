Кристина Асмус отправилась на Мальдивы без Гарика Харламова
Популярная актриса Кристина Асмус отправилась на Мальдивы без супруга Гарика Харламова. Это послужило почвой для появления еще большего количества слухов о грядущем разводе знаменитостей. Однако кинозвезда успокоила встревоженных поклонников, объяснив, что ее пребывание на экзотическом курорте без «второй половинки» связано с профессиональной деятельностью.
Слухи о том, что в семейных отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус не все гладко, начали распространяться еще тогда, у комика стали появляться лишние килограммы. Многие посчитали, что красавица-артистка с изящной фигурой вряд ли довольна такими переменами во внешности мужа. Когда публика узнала, что Кристины Асмус оставила Гарика Харламова дома, а сама отправилась на Мальдивы, слухи о предстоящем разводе знаменитостей стали распространяться с новой силой.
Однако Кристина Асмус поспешила успокоить почитателей, сообщив о настоящей причине, по которой находилась на экзотическом курорте без супруга. Как оказалось, на Мальдивах она не только отдыхала, но и снималась в новом фильме «ТЕКСТ».
Примечательно, что коллегой артистки по съемочной площадке является Алексей Петров, получивший в последнее время невероятную популярность. Многие предполагают, что между актерами завязались тайные романтические отношения, а вдали от Москвы у них появилась возможность приятно провести время в компании друг друга.
Слухи о том, что в семейных отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус не все гладко, начали распространяться еще тогда, у комика стали появляться лишние килограммы. Многие посчитали, что красавица-артистка с изящной фигурой вряд ли довольна такими переменами во внешности мужа. Когда публика узнала, что Кристины Асмус оставила Гарика Харламова дома, а сама отправилась на Мальдивы, слухи о предстоящем разводе знаменитостей стали распространяться с новой силой.
Однако Кристина Асмус поспешила успокоить почитателей, сообщив о настоящей причине, по которой находилась на экзотическом курорте без супруга. Как оказалось, на Мальдивах она не только отдыхала, но и снималась в новом фильме «ТЕКСТ».
Примечательно, что коллегой артистки по съемочной площадке является Алексей Петров, получивший в последнее время невероятную популярность. Многие предполагают, что между актерами завязались тайные романтические отношения, а вдали от Москвы у них появилась возможность приятно провести время в компании друг друга.