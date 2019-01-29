«Вечерний Ургант» возвращается с новогодних каникул с Алисой Фрейндлих и Ириной Шейк

Усиленные съемки будут проходить 4 дня (28-31 января), об этом указано на официальной страничке программы в социальной сети Facebook. В первый съемочный день в гостях у Ивана Урганта появится музыкант из Санкт-Петербурга Билли Новик, на следующий день телеведущий побеседует с актерами Павлом Трубинером и Олегом Меньшиковым, российской актрисой Анной Чаповской и дуэтом Manizha. Легендарная актриса Алиса Фрейндлих появится в студии уже в эту среду, а вместе с ней режиссер Андрей Могучий и музыкальная группа из Украины SunSay. Съемочная неделя завершиться присутствием известного исполнителя Димы Билана.Что касается российской модели Ирины Шейк, то съемки с ее участием прошли отдельно 26 января, в субботу. Передача «Вечерний Ургант» выходит в эфире Первого канала каждый день, кроме субботы и воскресенья, в 23.30 по московскому времени.