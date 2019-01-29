АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

«Вечерний Ургант» возвращается с новогодних каникул с Алисой Фрейндлих и Ириной Шейк

Популярная телепередача «Вечерний Ургант» возвращается с новогодних каникул уже в этот понедельник. В съемках первого выпуска приняли участие российская актриса Алиса Фрейндлих и супермодель Ирина Шейк.

«Вечерний Ургант» возвращается с новогодних каникул с Алисой Фрейндлих и Ириной Шейк

Усиленные съемки будут проходить 4 дня (28-31 января), об этом указано на официальной страничке программы в социальной сети Facebook. В первый съемочный день в гостях у Ивана Урганта появится музыкант из Санкт-Петербурга Билли Новик, на следующий день телеведущий побеседует с актерами Павлом Трубинером и Олегом Меньшиковым, российской актрисой Анной Чаповской и дуэтом Manizha. Легендарная актриса Алиса Фрейндлих появится в студии уже в эту среду, а вместе с ней режиссер Андрей Могучий и музыкальная группа из Украины SunSay. Съемочная неделя завершиться присутствием известного исполнителя Димы Билана.

Что касается российской модели Ирины Шейк, то съемки с ее участием прошли отдельно 26 января, в субботу. Передача «Вечерний Ургант» выходит в эфире Первого канала каждый день, кроме субботы и воскресенья, в 23.30 по московскому времени.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова рассказала о сложностях в
5-летний сын Дмитрия Диброва стал
Смартфон Blackview Max 1 получил
Александр Кокорин в СИЗО займется
В Сети появились фотографии мамы Майи
В Урдоме состоялась встреча местных
Массовый сбой отмечен в работе Gmail по
Ким Кардашьян показала шикарные бедра
«УАЗ Пикап» стал первым в рейтинге
Жена Александра Овечкина показала
Алена Шишкова закрутила роман с
Анна Семенович вспомнила о болезненном
Илья Яббаров просится на Остров любви,
Нефтяной миллиардер Зюзин выгнал жену с
Бари Алибасов высмеял в Instagram хит
Кристина Асмус отправилась на Мальдивы
Александр Гобозов переехал к своей
Samsung Electronics представила первый
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов
Яна Шевцова заявила, что в реальности
«Вечерний Ургант» возвращается с
Птаха и Ларин войдут в совет по
Вулканы в России представляют опасность
Принц Гарри ради Меган Маркл избавился
Renault и le coq sportif представили
Эксперты рассказали о неизвестном
Анастасия Решетова и Тимати устроили
В средневековом соборе Португалии
Популярный блогер Марьяна Ро снялась
Агата Муцениеце показала кадры из
Просмотреть все новости