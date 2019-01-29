Птаха и Ларин войдут в совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме
По отметила Мария Воропаева, известный видеологер Дмитрий Ларин, а также рэпер Птаха войдут в постоянный совет по культуре Молодежного парламента, который работает при Госдуме. Как отметила председатель парламента, всего он будет состоять из 60 человек, представляющих различные направления культуры.
Марина Воропаева проинформировала, что также были одобрены кандидатуры публициста и историка Армена Гаспаряна, и Дмитрия Егорченкова, возглавляющего Институт стратегических исследований РУДН. Всего в Госдуму поступило 30 заявок от различных кандидатов. Совет по культуре будет формироваться открытым способом, отмечает портал "Слово и дело".
Идея созданий новой структуры возникла после того, как в конце ушедшего года в Госдуме состоялась резонансная встреча рэперов. В ходе беседы обсуждалась отмена выступлений начинающих музыкантов. По итогам встречи было принято решение о создании экспертного совета, в состав которого войдут молодые деятели сферы культуры. Как отметил рэпер Птаха, члены совета будут проверять результаты полученных экспертиз, согласно которым правоохранительные органы намереваются возбудить уголовные дела в отношении молодых музыкантов за проявления экстремизма.
Марина Воропаева проинформировала, что также были одобрены кандидатуры публициста и историка Армена Гаспаряна, и Дмитрия Егорченкова, возглавляющего Институт стратегических исследований РУДН. Всего в Госдуму поступило 30 заявок от различных кандидатов. Совет по культуре будет формироваться открытым способом, отмечает портал "Слово и дело".
Идея созданий новой структуры возникла после того, как в конце ушедшего года в Госдуме состоялась резонансная встреча рэперов. В ходе беседы обсуждалась отмена выступлений начинающих музыкантов. По итогам встречи было принято решение о создании экспертного совета, в состав которого войдут молодые деятели сферы культуры. Как отметил рэпер Птаха, члены совета будут проверять результаты полученных экспертиз, согласно которым правоохранительные органы намереваются возбудить уголовные дела в отношении молодых музыкантов за проявления экстремизма.