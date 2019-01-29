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Птаха и Ларин войдут в совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме

По отметила Мария Воропаева, известный видеологер Дмитрий Ларин, а также рэпер Птаха войдут в постоянный совет по культуре Молодежного парламента, который работает при Госдуме. Как отметила председатель парламента, всего он будет состоять из 60 человек, представляющих различные направления культуры.

Птаха и Ларин войдут в совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме


Марина Воропаева проинформировала, что также были одобрены кандидатуры публициста и историка Армена Гаспаряна, и Дмитрия Егорченкова, возглавляющего Институт стратегических исследований РУДН. Всего в Госдуму поступило 30 заявок от различных кандидатов. Совет по культуре будет формироваться открытым способом, отмечает портал "Слово и дело".

Птаха и Ларин войдут в совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме


Идея созданий новой структуры возникла после того, как в конце ушедшего года в Госдуме состоялась резонансная встреча рэперов. В ходе беседы обсуждалась отмена выступлений начинающих музыкантов. По итогам встречи было принято решение о создании экспертного совета, в состав которого войдут молодые деятели сферы культуры. Как отметил рэпер Птаха, члены совета будут проверять результаты полученных экспертиз, согласно которым правоохранительные органы намереваются возбудить уголовные дела в отношении молодых музыкантов за проявления экстремизма.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:21

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